Agro.- La presa de L'Albagès (Lleida) empezará a llenarse este miércoles tras 5 años de trámites

BARCELONA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha anunciado que la presa de L'Albagès (Lleida) empezará a llenarse este miércoles tras 5 años de trámites, con agua procedente del pantano de Rialb a través del canal Segarra-Garrigues.

Lo ha dicho este miércoles en una atención a los medios en el Parlament, donde ha explicado que ya se han validado todos los protocolos necesarios, incluyendo el plan de autoprotección, el plan de emergencias y la coordinación con los ayuntamientos, Protecció Civil y la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE).

"Teníamos muchas asignaturas pendientes con los regadíos y las estamos poniendo al día garantizando la seguridad", ha afirmado.

El inicio del llenado servirá para realizar las pertinentes pruebas de carga de la presa y posteriormente aprovechar el próximo deshielo para acumular reservas hídricas en un momento en que los embalses de Rialb y Oliana presentan niveles "óptimos".

El conseller ha puesto en valor que esta operación permitirá a Catalunya "ahorrar costes y tener más reservas".

FIN A LAS RESTRICCIONES POR GRIPE AVIAR

En el ámbito sanitario, Ordeig ha recordado el levantamiento de las restricciones por gripe aviar en las comarcas de Lleida.

Tras el sacrificio en las granjas afectadas y la inmovilización preventiva de más de 50 explotaciones, el Departamento ha verificado que no existen nuevos focos, por lo que se vuelve a permitir el movimiento de animales.

El conseller ha avanzado que ya se han iniciado las tramitaciones para indemnizar a los ganaderos afectados y ha agradecido la colaboración del sector en las tareas de contención.

PRÓXIMOS PASOS EN SANIDAD ANIMAL

Si no aparecen nuevos positivos, la Generalitat prevé levantar también las restricciones por la dermatosis nodular contagiosa (DNC) el próximo 26 de febrero, una medida que afectaría a un millar de granjas de vacuno de las comarcas de Girona y de la Catalunya Central.

Pese a las buenas noticias, Ordeig ha hecho un llamamiento a "la prudencia y a no relajarse", especialmente para evitar la propagación de la peste porcina africana (PPA): "Debemos continuar haciendo el trabajo bien hecho para evitar que se expandan los focos".