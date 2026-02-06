Agro.- Revolta Pagesa tilda de "hipocresía" la gestión política ante el acuerdo UE-Mercosur

Varios tractores, ante la Conselleria de Agricultura. - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Revolta Pagesa, Jordi Ginabreda, ha tildado de "hipocresía" la gestión política en el marco de las negociaciones por el acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y Mercosur y ha considerado una utopía que el pacto incluya cláusulas espejo.

Lo ha dicho en declaraciones a 3Cat recogidas por Europa Press en el marco de las jornadas reivindicativas que llevarán a cabo este viernes y sábado en Barcelona por el segundo aniversario de las movilizaciones que se produjeron en febrero de 2024, cuando colapsaron con 2.000 tractores el centro de la capital catalana.

Este lunes, los agricultores han organizado nueve columnas que han partido desde Amposta, Móra d'Ebre, Tarragona, Manresa, Berga, Vic, Molins de Rei, Girona y de localidades del Vallès para que confluyan ante el Departamento de Agricultura de la Generalitat.

Ginabreda ha hecho hincapié en que el tratado no es solo una lucha del sector, sino de toda la sociedad: "Se trata de un tema de calidad y de control sanitario; en Mercosur se utilizan productos que aquí hace años que están prohibidos", ha aseverado.

El portavoz ha calificado de "utopía" la implementación de cláusulas espejo al considerar que son imposibles de regular y ha pedido mayor vigilancia no solo en los acuerdos con los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), sino también con países como Marruecos, Egipto, Sudáfrica o la India.

CRÍTICAS AL GOVERN

Ginabreda ha lamentado que, tras dos años de movilizaciones, las cosas "no han cambiado" y ha criticado que los compromisos que el Govern puso sobre la mesa hace tres semanas no están en ninguna parte, en sus palabras.

"Si no hay nada palpable sobre la mesa, saldremos a la calle, y aquí estamos en la capital para celebrar nuestro aniversario", ha asegurado.

Pese a reconocer avances en infraestructuras de riego en las zonas de Tarragona y el Ebro, el portavoz ha criticado que el decreto de 20 medidas para reducir la burocracia no ha tenido un impacto real en el día a día del sector: "Continuamos teniendo lo mismo; hay compromisos que no se han cumplido".

PERMANENCIA EN BARCELONA

Los agricultores tienen previsto pasar la noche en Barcelona y mantener las protestas durante todo el sábado, y el portavoz ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para participar en las actividades organizadas, que incluyen charlas de otros sectores como carniceros, médicos, maestros y forestales.

"Si el conseller (Òscar Ordeig) quiere venir, sabe dónde estamos, pero que venga con algún resultado y no con las manos vacías. Si no, los griteríos serán monumentales", ha concluido Ginabreda.