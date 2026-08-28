Agro.- La siega del cereal provoca 36 incendios en Catalunya en 2026, menos de un 3% del total

Archivo - Vista del Canal d'Urgell. - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La campaña de la siega del cereal ha provocado 36 incendios relacionados directamente con los trabajos de recolección hasta el 15 de agosto, con una superficie provisional acumulada de 908,36 hectáreas y un peso de menos del 3% sobre el total de los incendios forestales, informa el Departamento de Agricultura en un comunicado este viernes.

Durante la campaña, que se desarrolla en un momento de temperaturas elevadas y baja humedad y sobre cereal y restos vegetales fácilmente inflamables, la Generalitat, a través de los Agents Rurals y el Grup Especial de Prevenció d'Incendis Forestals (GEPIF), ha desplegado un operativo especial de vigilancia, prevención y apoyo al sector agrario.

Este año, valora el departamento, la siega se ha desarrollado en condiciones "especialmente adversas", con niveles de peligro de incendio por encima de la media sostenidos, unidos a una buena cosecha y una elevada acumulación de paja, lo que favorece las igniciones y propagación del fuego.

A pesar de este escenario de riesgo elevado, la conselleria ha valorado positivamente la eficacia del dispositivo desplegado, gracias a las tareas de vigilancia, las colaboración con el sector agrario, la detección rápida y la intervención inmediata.

Del total, cinco incendios acumulan la mayor parte de la superficie afectada (77%), siendo el mayor el que se produjo en Guimerà (Lleida) a principios de julio, con 413,67 hectáreas afectadas, mientras que los 36 incendios se han distribuido en 16 comarcas, siendo La Noguera (Lleida) la más afectada por número y Urgell (Lleida) por hectáreas.