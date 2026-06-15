Agro.- Solucions inaugura oficinas en Sant Fruitós (Barcelona) y prevé elevar un 30% su facturación

El ministro de Agricultura del Gobierno, Luis Planas, y el conseller de Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig, este lunes en la inauguración de las oficinas de Grup Solucions. - GRUP SOLUCIONS

BARCELONA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Grup Solucions ha inaugurado unas nuevas oficinas en Sant Fruitós del Bages (Barcelona), con una superficie de 600 metros cuadrados, para impulsar su crecimiento a corte y medio plazo y elevar su facturación un 30% en 2026, hasta superar 1,5 millones de euros, informa la consultora de ingeniería y medioambiente este lunes en un comunicado.

Al acto de inauguración ha asistido el ministro de Agricultura del Gobierno, Luis Planas, y el conseller de Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig, además del director de la compañía, Ricard Planas; el alcalde de Sant Fruitós, Joan Carles Batanés, y representantes del tejido económico, político y social del territorio.

Planas ha asegurado que se trata de una compañía que refleja "lo que deben hacer las empresas del sector primario" y de la actividad que tiene que ver con la gestión de residuos y proyectos comprometidos con el territorio, mientras que Ordeig ha destacado que es una empresa ejemplar y tendrá más protagonismo en los proyectos que necesita Catalunya.

Además del incremento en la facturación, la compañía también quiere doblar el número de profesionales en dos años, en perfiles como ingenieros --industriales, de obra pública y agrícolas--, arquitectos, ambientólogos, biólogos o economistas.

"El principal reto al que nos enfrentamos es la captación de talento, queremos los mejores profesionales del territorio, y aquí les ofrecemos una carrera con proyectos transformadores y con un impacto positivo en los ámbitos del primer sector y la gestión de los residuos", ha valorado el director de la compañía.