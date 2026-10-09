Agro.- Tractorada en Lleida por la subida de costes de producción

Imagen de la tractorada de este miércoles en Lleida contra el aumento de los costes de producción - JARC

LLEIDA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de 100 tractores y 300 agricultores han participado en una protesta este viernes en Lleida contra la escalada de los costes de producción y para pedir una "respuesta inmediata" a las administraciones, informa la entidad convocante Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (Jarc) en un comunicado.

La movilización, a la que se han sumado una participación mayoritaria de los agricultores de las comarcas de Lleida según Jarc, ha recorrido diferentes calles de la ciudad hasta finalizar ante la delegación de la Agencia Tributaria y la subdelegación del Gobierno de España.

El presidente de la entidad, Joan Carles Massot, ha explicado que a pesar del incremento de los costes, las decisiones políticas no llegan con la urgencia que exige la situación, y ha criticado que sean los agricultores los que asumen estas subidas mientras las administraciones "se limitan a reunirse".

Según los datos de Jarc, el carburante agrícola se ha encarecido en un 61,2% en los últimos 6 meses, mientras que los fertilizantes han registrado incrementos de entre un 50% y un 80%, por lo que "la rentabilidad de las explotaciones está cada vez más amenazada".

La entidad ha pedido implementar de forma urgente 5 medidas, que son eliminar la carga fiscal sobre el carburante agrícola y reducir los impuestos sobre la energía, permitir una amortización flexibles de las inversiones, incentivar fiscalmente el acceso a la tierra, eximir de tributación algunas de las ayudas al sector y adaptar los módulos del IRPF al incremento de costes.