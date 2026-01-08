Agro.- Transportistas catalanes piden garantizar la circulación ante las protestas de agricultores

Varias personas cortan la carretera durante una protesta, a 8 de enero de 2026, en Pontós, Girona, Catalunya (España). - Glòria Sánchez - Europa Press

BARCELONA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Confederació Empresarial de Transports per Carretera de Catalunya (Cetcat) y la Coordinadora d'Organitzacions de Transportistes de Catalunya (COT) han reclamado al Govern que "garantice" el derecho a la libre circulación ante las protestas de agricultores catalanes que este jueves han causado el corte de varias carreteras.

Así lo han expresado ambas entidades en un comunicado, en el se han dirigido a la conselleria de Interior y de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica para pedir que se faciliten las vías alternativas necesarias que permitan el movimiento de personas y mercancías.

Cetcat y COT, de hecho, han acusado al Govern de "connivencia" ante los cortes protagonizados desde la madrugada de este jueves por el sector agrícola en varias carreteras catalanas en señal de protesta por el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur y las reformas en la Política Agraria Común (PAC).

De no garantizar esta circulación, han alertado las entidades, exigirán "las correspondientes responsabilidades políticas y compensaciones por las pérdidas causadas", tanto a las organizaciones convocantes como a las administraciones.

Las protestas en Catalunya convocadas por Revolta Pagesa han empezado este jueves y han generado cortes en la AP-7 y la N-II, así como en los accesos al Port de Tarragona en su primer día de convocatoria.