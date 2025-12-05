Agro.- UP alerta que aumentar la superficie de viña tendrá un efecto a la baja en los precios del cava

Archivo - Imagen de recurso de viñas - LA UNIÓ LLAURADORA - Archivo

BARCELONA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Unió de Pagesos (UP) ha alertado este viernes que aumentar la superficie de cultivo de la Denominación de Origen Cava (DO Cava) "podría provocar una caída de precios" y añadir presión a un mercado ya de por sí tensionado.

Así, la entidad respalda en un comunicado a la DO Cava, partidaria de mantener las hectáreas actuales, y centrarse en su lugar en optimizar cultivos existentes, de los que explican sólo se está aprovechando un 63,2% de su potencial productivo.

La cifra forma parte de un estudio elaborado por la DO Cava en colaboración con otras entidades, que calcula que para justificar un incremento de la superficie de cultivo, haría falta un aumento de la demanda internacional de un 66%, "un escenario improbable teniendo en cuenta las tendencias actuales del mercado".

UP apuesta, en su lugar, por trabajar para reducir el stock, a través de nuevas líneas de comercialización, estrategias de diferenciación y el fomento del consumo responsable.

En la misma dirección, la entidad ha celebrado la resolución aprobada la semana pasada por el Ministerio de Agricultura de limitar las autorizaciones de nueva plantación en el radio de la DO Cava a un máximo de 0,1 hectáreas al año hasta 2028.