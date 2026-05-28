Agro.- UP reclama una "apuesta clara" por productos locales y ecológicos en los comedores públicos

BARCELONA 28 May. (EUROPA PRESS) -

Unió de Pagesos (UP) reclama a la Generalitat "una apuesta clara" de productos locales y ecológicos que se consumen en los comedores públicos, informa este jueves en un comunicado.

El sindicato recuerda que, el pasado 16 de abril, durante una movilización en Barcelona, se reclamó que en los comedores de las escuelas, hospitales, prisiones y residencias haya un 100% de productos locales y al menos un 25% de ecológicos, pero "por ahora, la Generalitat no ha fijado ningún porcentaje mínimo".

El sindicato defiende que la medida es clave para apoyar a la payesía, proteger la soberanía alimentaria y garantizar el relevo generacional y subraya que, en abril, entró en vigor el Real Decreto de comedores escolares saludables y sostenibles que se publicó en el BOE el 16 de abril de 2025.

Según la norma, dentro de un año los comedores escolares tendrán que incluir como mínimo un 45% de fruta y verdura de temporada y un 5% de productos ecológicos.

En este sentido, UP reclamó este miércoles, en el marco de la Mesa Sectorial de la Producción Agraria Ecológica [PAE], información al Govern sobre cómo se planificará la entrada en vigor del Real Decreto y qué medidas se implementarán.