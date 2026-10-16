Agro.- UP reconoce a Enric Masip y Alcarràs Bioproductors en los premios Felip Domènech 2026

Premios Felip Domènech de Unió de Pagesos - UNIÓ DE PAGESOS

LLEIDA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Unió de Pagesos (UP) ha reconocido al exalcalde de la Bisbal de Montsant (Tarragona), Enric Masip Gorgori, y al proyecto Alcarràs Bioproductors con los Premios Nacionales Felip Domènech 2026, informa en un comunicado este viernes.

La entidad ha destacado de Masip su vida "dedicada a la tierra y a su gente y por haber hecho del cariño por su localidad y el territorio una forma de vida", así como iniciativas llevadas a cabo como la reivindicación contra el trasvase del Monstsant al Siurana, o su defensa de la cultura, el idioma y la memoria.

Respecto a Alcarràs Bioproductors, UP ha subrayado que el proyecto ha sabido transformar las deyecciones ganaderas en energía renovable, fertilizantes y compost, y ha valorado que conecta la ganadería, agricultura y energía, recupera nutrientes y los devuelve al campo en forma de recursos agronómicos de proximidad.

La entrega de los premios se ha celebrado este viernes en Lleida, coincidiendo con el Día Mundial de la Alimentación y de Sant Galderic, patrón de los campesinos.

Creados en 2016, los premios Felip Domènech tienen el objetivo de reconocer públicamente cada dos años a personas y entidades que han destacado en su defensa por el campesinado, la cultura y el cooperativismo.