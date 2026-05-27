Agro.- La UPC y la UB impartirán un grado en Tecnologías y Dirección de Empresas Agroalimentarias

Archivo - Un hombre trabaja frente a un puesto de frutas en Mercabarna, en Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) y la Universitat de Barcelona (UB) ofrecerán un nuevo grado en Tecnologías y Dirección de Empresas Agroalimentarias, ya programado por el Departamento de Investigación y Universidades para el próximo curso, y que contará con una oferta inicial de 50 plazas.

El grado es fruto de la colaboración entre la Fundació BEST, Barcelona Global y FemCAT, así como de ambas universidades, y se impartirá en la Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona de la UPC y las facultades de Economía y Empresa y de Biología de la UB, informan las entidades participantes en un comunicado conjunto este miércoles.

La titulación surge así como una iniciativa público-privada "plenamente alineada" con los objetivos de reforzar el sistema universitario catalán, potenciar su contribución con el progreso socioeconómico y reforzar por situar Catalunya como un referente en el sur de Europa en la formación vinculada al sector alimentario.

El objetivo es formar a profesionales que entiendan la cadena de valor agroalimentaria, desde los procesos productivos hasta la gestión estratégica o la sostenibilidad, y generar talento directivo que sea capaz de impulsar la innovación y competitividad en el sector, defienden.

Contará también con la participación de once empresas del sector, que son Semillas Fitó, Agromillora, BonArea, BonpreuEsclat, Cerestia/Mat Holding, Casa Ametller, Europastry, Noel, Nufri y weRfoods, y que contribuirán en ámbitos como la formación práctica y la movilidad internacional.