Agro.- La VII Cursa Mercabarna solidaria abre inscripciones y se hará el domingo 18 de octubre

Archivo - Una edición anterior de la carrera dentro del recinto- MERCABARNA - RUBEN CRUZ - Archivo

BARCELONA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La séptima edición de la Cursa Mercabarna se celebrará el domingo 18 de octubre y será un año más una carrera solidaria por los mercados del polígono alimentario barcelonés, que ha abierto las inscripciones en la web de la competición.

Será una jornada de puertas abiertas para los corredores, pero también para sus familias y amigos, y en total se calcula que unas 5.000 personas pasarán por el recinto, informan los organizadores en un comunicado.

Para la carrera se prevén 2.500 corredores, que pueden elegir entre dos recorridos: el de 5 kilómetros o el de 10, atravesando los Mercados Centrales de Frutas y Hortalizas y de Pescados, además de otras instalaciones.

Todos los corredores recibirán una cesta de alimentos frescos, obsequio de las empresas situadas en Mercabarna.

DONACIÓN A LA ENTIDAD OBERTAMENT

Tras la competición los corredores compartirán una comida, y sus acompañantes podrán comer con ellos por 5 euros, que se donarán a la entidad social Obertament, dedicada combatir el estigma en salud mental.

Las actividades lúdicas paralelas serán gratuitas y estarán relacionadas con los productos frescos, la alimentación saludable y el deporte para mayores o pequeños.

Además la Cursa entregará a la entidad Obertament todo el dinero donado por los corredores y recaudado con la comida.

AHORRO EN LA INSCRIPCIÓN ANTICIPADA

Los precios de inscripción para los corredores que se apunten hasta el 24 de agosto serán de 12 euros (carrera de 5 kilómetros) y de 15 euros (10 kilómetros), pero después de esa fecha ya serán 14 y 17 euros respectivamente.

Todos ellos recibirán la camiseta de la carrera, la bolsa del corredor, un tiquet para la comida y el permiso para aparcar gratis ese día en Mercabarna.

Los participantes podrán donar 1 euro o más al inscribirse, y se destinará igualmente a Obertament.

Mercabarna ocupa 107 hectáreas en la Zona Franca (más 4 en Sant Boi para Mercabarna-flor); incluye los mercados al por mayor de la ciudad y unas 550 empresas de elaboración, comercio y distribución de alimento fresco; trabajan 7.500 personas; cada día pasan 20.000 profesionales, y cada año pasan 2,5 millones de toneladas de alimentos frescos.