Amor (ATA) pide a las administraciones trabajar juntas ante la "incertidumbre" causada por la peste porcina

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos (ATA) y vicepresidente de CEOE, Lorenzo Amor, ha pedido a las administraciones que trabajen conjuntamente para solucionar la "crisis" causada por la peste porcina africana, que reconoce que está provocando "incertidumbre entre todo el sector".

Amor ha reconocido que aunque parece que la enfermedad en estos momentos está "acotada" y "concentrada", "la situación es ahora mismo de inquietud", no solamente en Cataluña -donde se ha detectado el brote en jabalíes silvestres-, sino también "en el resto de España".

Es por ello que, a preguntas de los medios por el asunto en Santander, donde ha acudido este jueves a un desayuno organizado por la Asociación de Mujeres Empresarias de Cantabria, el presidente de ATA ha lanzado un mensaje de "tranquilidad" a los consumidores ya que la enfermedad no se transmite a las personas.

Como ha remarcado, en la actualidad se consumen "muchos productos derivados del cerdo" y "gran parte" de la carne que se exporta en España pertenece al sector porcino.