Asaja asegura que los productores de leche de oveja manchega están recibiendo precios por debajo de costes de producción

Archivo - Ovejas manchegas. - CONSEJERÍA DE AGIRUCLTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

TOLEDO 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Asaja Castilla-La Mancha ha denunciado la "crítica" situación que atraviesa el sector productor de leche de oveja manchega. Los productores aseguran que los precios que reciben por la leche están por debajo de los costes de producción, una situación que se ha agravado por el incremento de los gastos de las explotaciones y "la presión ejercida por la industria".

Desde la organización advierten de que "esta falta de rentabilidad está poniendo en riesgo la viabilidad de numerosas explotaciones", según ha informado Asaja en nota de prensa.

En Asaja señalan que mientras la industria argumenta que ha perdido mercado y que el consumo también ha descendido, los ganaderos señalan que la propia producción de leche manchega se ha reducido de forma drástica y este 2026 será un 25% inferior a la registrada hace dos años, cuando se alcanzaron los 98 millones de litros. "En estos momentos, la industria necesita toda la leche manchega disponible para la elaboración de queso manchego".

En este sentido, Asaja considera "injustificado" que la leche de oveja manchega "se pretenda pagar al mismo precio que la procedente de otras razas, sin tener en cuenta sus características productivas y su valor dentro de la Denominación de Origen".

La organización agraria manifiesta que la oveja manchega produce alrededor de 1,5 litros de leche al día, mientras que otras razas pueden alcanzar entre 3 y 4 litros. Por ello, los ganaderos reclaman que "la leche manchega se pague por su valor y su calidad, porque si se paga únicamente por el volumen producido, las cuentas no salen".

Asaja, que denunció hace ya más de un año esta situación, ha criticado también la "falta de respuesta" de la administración y ha recordado que la falta de rentabilidad, provocada por los bajos precios y los elevados costes de producción, es uno de los principales motivos por los que agricultores y ganaderos saldrán a la calle el próximo 6 de octubre en Toledo.

En este sentido Asaja Castilla-La Mancha ha lamentado que "todavía no esté en marcha el Observatorio de Costes", una herramienta que llevan años demandando y que, "con transparencia e información actualizada, sería de gran utilidad para la toma de decisiones y la negociación de contratos de los productores". "Para que se cumpla la ley de la cadena alimentaria, lo primero es conocer los costes".

Asaja ha informado también de que los ganaderos "sospechan de prácticas irregulares y abusivas" por parte de algunos operadores de la industria, por lo que exigen "una mayor transparencia y control sobre las operaciones que se llevan a cabo en el sector".

En este sentido, la organización agraria ha exigido a la administración que refuerce la vigilancia y el control para garantizar el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria.

"Ningún productor debería cobrar por debajo de sus costes de producción. Igual que tampoco deben permitirse ventas a pérdidas ni prácticas comerciales desleales", señala Asaja, que se pone a disposición de los ganaderos para ayudarles a denunciar cualquier irregularidad.

Además, la organización agraria ha demandado que todos los eslabones de la cadena asuman una responsabilidad compartida para alcanzar un equilibrio que permita garantizar la continuidad de la actividad ganadera. "Preservar el valor de lo que tenemos es la mayor de las responsabilidades".

El ovino manchego afronta también, según señala la organización, otros problemas estructurales tales como el envejecimiento de los ganaderos, la falta de relevo generacional y la escasez de mano de obra cualificada, una situación que, afirman, amenaza la continuidad de las explotaciones y podría poner en riesgo la propia denominación y el futuro del queso manchego.

Por todo ello, Asaja Castilla-La Mancha reclama medidas urgentes como la puesta en marcha del Observatorio de Costes y apuesta por impulsar el consumo nacional, recuperar mercados internacionales, reforzar la promoción y poner en valor el queso manchego, frente a la competencia de productos que lo imitan.

Asimismo, defiende la necesidad de poner en valor la figura del ganadero y garantizar la rentabilidad de sus explotaciones, "porque solo así podremos garantizar el futuro de una producción de alimentos de calidad y avanzar en la defensa de nuestra soberanía alimentaria".