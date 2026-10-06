Asaja Córdoba avisa al ministro Planas por carta que el 40% de las ayudas por las borrascas "sigue sin llegar"

Archivo - Campo anegado por las lluvias en la provincia de Córdoba, en una imagen de archivo. - ASAJA CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Asaja Córdoba ha enviado una carta al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, lamentando "el retraso en el abono de las ayudas directas por el tren de borrascas de enero y febrero", advirtiéndole en la misiva que "el 40% de las ayudas sigue sin llegar a los agricultores y ganaderos afectados, mientras numerosas explotaciones continúan asumiendo con sus propios recursos las consecuencias de los temporales".

Según ha informado la organización agraria en una nota, entre quienes aún no han recibido "ni un solo euro se encuentran las comunidades de bienes, las sociedades civiles y los titulares que realizaron cambios en sus explotaciones durante 2025, además de agricultores y ganaderos pendientes de la corrección de errores en los anteriores listados. Todos ellos siguen a la espera de una tercera relación de potenciales beneficiarios que el Ministerio todavía no ha publicado".

En este sentido, la patronal agraria ha recordado que "el Real Decreto-ley 5/2026, aprobado el 17 de febrero, se presentó como una respuesta urgente a los daños, con ayudas de entre 5.000 y 25.000 euros por explotación, previa aceptación de los interesados. El Ministerio efectuó un primer pago el 29 de mayo y un segundo el 30 de junio, que suman 1.304 millones de euros destinados a 110.074 agricultores y ganaderos. Sin embargo, desde entonces no se ha publicado ningún nuevo listado que permita avanzar en el pago a los titulares pendientes".

"No hay ninguna razón que justifique que un agricultor o ganadero cobrara en mayo y su vecino, con los mismos daños, siga esperando porque su explotación está a nombre de una comunidad de bienes o de una sociedad civil. Son explotaciones familiares y profesionales, con formas jurídicas habituales en el campo, que sufrieron las mismas borrascas y necesitan la misma respuesta", han señalado desde Asaja Córdoba, quie ha insistido en que "esta demora tiene consecuencias directas sobre la economía de las explotaciones", pues "los afectados llevan meses pagando reparaciones y soportando la pérdida de ingresos por la disminución de sus cosechas, al tiempo que deben afrontar los elevados costes de la nueva campaña: semillas, abonos, gasóleo, jornales y cuotas de préstamos".

Para Asaja Córdoba, la demora "resulta incompatible con el carácter urgente con el que se anunciaron estas medidas", argumentando que "una ayuda urgente que llega ocho o diez meses tarde pierde su finalidad", de modo que, cuando "hay dinero presupuestado y sin gastar; lo que falta es agilidad para que llegue a las explotaciones afectadas".

Junto a ello, la patronal agraria ha expresado su preocupación por que la convocatoria anticipada de elecciones generales "pueda añadir nuevos retrasos a la publicación del tercer listado y al pago de las ayudas pendientes", avisando Asaja al Ministerio que "el calendario electoral no puede convertirse en una nueva demora para quienes llevan meses esperando. Los agricultores y ganaderos "necesitan garantías de que el listado pendiente se publicará y las ayudas se pagarán antes de que termine el año", y así se lo ha pedido en la mencionada carta al ministro Planas, al que ha pedido "un calendario de pago con fechas concretas, que garantice el abono antes de que termine el año".