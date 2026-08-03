Asaja prevé un aumento "moderado" de la producción de limón de entre un 5% y un 10% en la próxima campaña

Cultivo de limón - AVA-ASAJA

ALICANTE 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Asaja Alicante prevé que la producción de limón Fino en la provincia aumente alrededor de un 5% y la de Verna cerca del 10% durante la campaña 2026-2027, según el análisis técnico realizado a partir de los datos de contratación del seguro agrario de la organización.

Este incremento "moderado" mostraría "la estabilidad productiva del cultivo en Alicante, la recuperación de las plantaciones tras la incidencia de plagas registrada en campañas anteriores y unas buenas condiciones meteorológicas marcadas por una generosa pluviometría durante el presente año hidrológico", por lo que se espera una fruta de "excelente calidad", según ha indicado la entidad en un comunicado.

Asimismo, la organización agraria ha señalado que el "verdadero desafío" de la próxima campaña no estará en "el volumen de cosecha", sino en "la evolución del mercado europeo durante las próximas semanas".

En este sentido, Asaja Alicante ha apuntado que la entrada "masiva" de limón procedente de Sudáfrica en julio ha provocado una "saturación del mercado" con "acumulación de 'stock' en cámaras, caída de las cotizaciones en destino y una pérdida de frescura del producto que llega al consumidor".

Por ello, ha aseverado que el sector exportador europeo ha solicitado a Sudáfrica que modere sus envíos para evitar la saturación del mercado comunitario.

Además, la entidad agraria considera "imprescindible" que las exportaciones del país africano se restrinjan para favorecer "una transición ordenada" entre el final de la campaña del hemisferio sur y el inicio de la española.

De esta manera, la asociación ha defendido que, a partir del 15 de septiembre, el limón español debe recuperar "definitivamente" el "protagonismo en los mercados europeos".

Por otra parte, la organización ha trasladado un mensaje de "confianza" a la distribución, mayoristas y cadenas de supermercados y ha asegurado que "la producción nacional prevista garantizará el suministro de limón de excelente calidad durante toda la campaña, desde el 15 de septiembre de 2026 hasta julio de 2027".

ORIGEN ESPAÑA

Finalmente, Asaja Alicante ha animado a los consumidores a elegir limón de origen España cuando comience la campaña nacional para contribuir a mantener "la actividad agraria y el empleo en las zonas productoras".

El presidente de Asaja Alicante, José Vicente Andreu, ha sostenido que la campaña anterior fue "muy buena" y esta, aunque "diferente", se debe afrontar con "optimismo". "Tendremos más fruta, de muy buena calidad y seremos más competitivos", ha agregado.

También ha remarcado que en Alicante no hay un "problema de cosecha", por lo que se debe esperar a que el mercado recupere el "equilibrio" para iniciar la campaña "con normalidad".

LEY DE LA MEJORA ALIMENTARIA

De otro lado, Asaja Alicante ha incidido en el papel "fundamental" que desempeña la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) en la vigilancia y el cumplimiento de la Ley de la Mejora Alimentaria, que prohíbe expresamente la compra de productos agrarios por debajo de sus costes de producción.

En este sentido, la asociación dispone de un modelo de contrato de compraventa de cítricos en fresco elaborado por los servicios jurídicos de la organización, adaptado a los criterios de la AICA y con el objetivo de garantizar unas relaciones comerciales "justas y equilibradas".