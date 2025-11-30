La Generalitat pide el despliegue de la UME ante el brote de peste porcina africana

Archivo - El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat de Catalunya, Òscar Ordeig. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

LLEIDA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha informado este domingo de que el Govern ha pedido el despliegue de la unidad de control cinegético de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para controlar el brote de peste porcina africana (PPA) en el área de Collserola (Barcelona).

En declaraciones desde la sede del Departament en Lleida, ha dicho que se han encontrado más animales muertos, todos ellos en el radio de Cerdanyola del Vallès (Barcelona), aunque no ha especificado la cifra.

Ha insistido en la prohibición de acudir a las zonas restringidas del parque de Collserola, ha pedido colaboración ciudadana y ha dicho que habrá "tolerancia cero" con aquellos que no cumplan las normas, que serán sancionados si incumplen las medidas.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)