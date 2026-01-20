AV.- Agro.- El Govern adelanta que habrá más casos positivos de jabalíes afectados por la PPA

Archivo - El conseller de Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

El conseller del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, ha avanzado que se prevé que aparezcan más casos positivos de jabalíes afectados por el virus de peste porcina africana (PPA) en los próximos días, siempre dentro del radio de 6 kilómetros de mayor riesgo.

Lo ha explicado durante la Comisión de Agricultura celebrada este martes, en la que ha hecho un balance sobre la situación en Catalunya, donde actualmente se han analizado 863 jabalíes, de los cuales 64 han dado positivo y aún están a la espera de recibir algunos resultados, lo que explicaría las previsiones de que aumente la cifra de animales infectados.

En el radio de afectación de la PPA, Ordeig también ha explicado que se ha intensificado la captura de jabalíes, y en los próximos días se activarán las sociedades de caza para que estas se unan a las capturas y reducir así al máximo la población de jabalíes.

"Las prioridades siguen siendo las mismas y los objetivos se han conseguido", como es la contención del brote en el radio de 6 kilómetros o evitar que este entrara al circuito de 59 granjas ubicadas en la zona, ha valorado el conseller al inicio de la Comisión.

Durante la sesión, la directora general de Agricultura, Rosa Altisent, ha aprovechado para explicar los puntos básicos del Plan de Bioseguridad 360, que tiene el objetivo de elevar la seguridad del sector agroalimentario catalán ante brotes como los de la PPA y que contempla la elaboración de un mapa territorial por nivel de riesgo, la creación de una comisión técnica o la designación de responsables de bioseguridad por zonas en el territorio.

