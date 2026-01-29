AV.- Agro.- Ordeig pide liderazgo en las políticas alimentarias y no "subordinarlas" a otros paradigmas

El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, durante la presentación del estudio en la sede de Pimec. - PIMEC

BARCELONA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, ha pedido políticas innovadoras, de ciencia o de infraestructuras en el sector agroalimentario, tanto públicas como privadas, para que la producción de alimentos, que en ocasiones "se ha subordinado al resto de paradigmas", sea el proyecto estrella de Catalunya en los próximos años.

"Políticas ambientales que se han hecho sin tener en cuenta las políticas agroalimentarias; políticas urbanísticas que han hecho sin tener en cuenta las políticas de producción de alimentos o políticas de salud sin tener en cuenta que aquí tenemos una dieta mediterránea patrimonio de la humanidad", ha ejemplificado Ordeig este jueves en la sede de Pimec.

El conseller de Agricultura ha acudido a la presentación del estudio 'El sector agroalimentari català davant els reptes globals del segle XXI' en la sede de la patronal, a la que también han asistido el decano del Col·legi d'Economistes de Catalunya, Carles Puig de Travy, y el presidente de Pimec, Antoni Cañete.

