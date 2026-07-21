AVA-Asaja alerta de una "parálisis comercial" de la uva a un mes de la vendimia

AVA-ASAJA alerta de una parálisis comercial de la uva valenciana a un mes de la vendimia - AVA-ASAJA

VALENCIA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) advierte de "una grave parálisis comercial de la uva que está ralentizando las operaciones, prolongando la acumulación de stocks de la campaña pasada en las bodegas, frenando las exportaciones a destinos internacionales y, en definitiva, hundiendo la rentabilidad de los viticultores".

La organización agraria atribuye como principales causas de esta "crisis vitivinícola" a las dificultades que atraviesan los flujos comerciales derivados de los conflictos bélicos en Ucrania y Oriente Medio, los aranceles impuestos por Donald Trump, y la entrada masiva de importaciones procedentes de países terceros, en condiciones de competencia desleal, que fomentan los acuerdos comerciales firmados por la Unión Europea.

Para AVA, el problema que encuentra el sector vitivinícola europeo para colocar sus vinos es de tal magnitud que, por primera vez, bodegas valencianas "se están enfrentando no solo a importaciones de países terceros más baratas --por no cumplir los mismos estándares de seguridad alimentaria y sostenibilidad que sí se exigen a los vinos europeos-- sino incluso a la oferta de vino francés a precios reventados, por debajo de los costes de producción en España".

Los bajos precios en origen afectan especialmente a la uva para vinos tintos, como viene sucediendo en los últimos años a causa de las nuevas tendencias de los consumidores. Sin embargo, también cae la rentabilidad de la uva para vinos blancos e, incluso, para la elaboración de cava en el término de Requena.

No en vano, exponen, las cotizaciones que las grandes bodegas ofrecieron en la última campaña a los productores requenenses de uva para cava fueron la mitad de un año atrás, alegando una recuperación de la cosecha en Cataluña que no fue tal debido a los ataques de enfermedades fúngicas.

INICIATIVAS "DECIDIDAS"

En este escenario, AVA-Asaja reivindica a las administraciones una serie de iniciativas "decididas" para reactivar el consumo, ajustar la oferta y demanda y recuperar la rentabilidad de los viticultores.

Entre ellas, pide poner en marcha el 'Paquete del Vino' aprobado por las autoridades europeas; ayudas al arranque de viñedos, con financiación pública, para reducir de forma estructural el exceso de producción y equilibrar la oferta y la demanda; y plantea que los productores puedan volver a plantar esas superficies tras un periodo determinado si el mercado mejora.

También aboga por mantener e incluso reforzar el presupuesto para el sector del vino dentro de la PAC, de manera que todos los viticultores europeos dispongan de un nivel similar de apoyo y no dependan únicamente de las decisiones presupuestarias de cada Estado miembro; que el Gobierno español haga un "esfuerzo financiero comparable al realizado por Francia".

Por último, solicita habilitar una destilación de crisis, con financiación pública suficiente, para retirar del mercado parte de los excedentes de vino, reducir los stocks acumulados en las bodegas y contribuir a recuperar el equilibrio entre la oferta y la demanda e impulsar a la promoción y al enoturismo, con el objetivo de aumentar el consumo y abrir nuevos mercados para el vino español.