AVA-Asaja critica al Gobierno por no pedir a UE presupuesto para destilación de crisis como Francia y Alemania

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VALENCIA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) critica duramente al Gobierno español, especialmente al Ministerio de Agricultura, por no haber solicitado y obtenido presupuesto de la UE aún para acometer una destilación de crisis, como sí han hecho los ejecutivos francés y alemán.

La organización agraria ha lamentado que no se soliciten estos recursos como han hecho los otros países "pese a compartir problemas similares de disminución de consumo, elevadas existencias, reducción de ventas, dificultades de exportación a mercados internacionales, entrada masiva de importaciones de países terceros y preocupación por los bajos precios en origen".

Según ha explicado AVA-Asaja en un comunicado, en abril la UE publicó el Reglamento Delegado 2026/744 de la Comisión, por el que puso a disposición de Francia una ayuda financiera de 40 millones a fin de respaldar la destilación de crisis de vinos tintos y rosados.

Como motivos de la decisión, el reglamento comunitario destacó que el exceso de existencias de vinos en el país galo se estimaba en 1,2 millones de hectolitros, lo que había provocado una bajada del 19% del precio medio respecto a los cinco años anteriores.

Esta semana la Comisión aprobó el Reglamento Delegado 2026/1913 que también proporciona un importe europeo, en esta ocasión de 14,16 millones, para la destilación de crisis en Alemania.

En las zonas vitivinícolas de Württemberg y Rheinhessen, las ventas acumuladas en el mercado de vinos con denominación de origen protegida disminuyeron hasta un 25% y la repercusión de esta situación ha sido una reducción de los precios de los vinos tintos y rosados en 2026 que se sitúan, respectivamente, un 27% y 29% por debajo del promedio de los cinco años anteriores.

El responsable de la sectorial del vino de AVA-Asaja, Jacinto Murciano, ha denunciado la "pasividad" del ministro de Agricultura, Luis Planas: "El primer viñedo de Europa, en superficie de cultivo y en crisis de rentabilidad, es el último en solicitar la destilación de crisis, pese a la crítica situación que afrontamos en esta vendimia".

"De nuevo, estamos en el furgón de cola a la hora de arrancar ayudas y compromisos por parte de la UE. En la viticultura valenciana estamos igual o peor que en Francia y Alemania. Las operaciones están muy paradas, tenemos pocos kilos en las viñas y hay preocupación por los precios, ya que deberían remontar para compensar los crecientes costes de producción en gasóleo agrícola, fertilizantes y otros insumos", ha denunciado.

Además de la destilación de crisis, AVA-Asaja ha reclamado ayudas para el arranque de viñedos, con financiación pública y en determinados casos, a fin de reducir de modo estructural el exceso de producción. Al respecto, la asociación reprocha a Planas que no ponga dinero y lo deje en manos de las comunidades autónomas.

En cuanto a la cosecha en verde, una vez se han comunicado los trabajos realizados, pide que se agilicen los pagos debido a la grave descapitalización de los viticultores.