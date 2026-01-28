La Barcelona Wine Week (BWW) destaca la atracción internacional en una edición marcada por la geopolítica

Archivo - Anterior edición de Barcelona Wine Week (BWW). - FIRA DE BARCELONA - Archivo

BARCELONA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La directora de Barcelona Wine Week (BWW), Céline Pérez, ha destacado el objetivo de esta edición del salón de atraer compradores internacionales, tanto de países clave como Estados Unidos como de otros nuevos como Japón, en una edición marcada por la adaptación estratégica al contexto geopolítico y el cambio en las tendencias de mercado.

Este año, la sexta edición de BWW se celebrará entre el 2 y 4 de febrero en el recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona, y prevé reunir de forma conjunta a más de 1.350 bodegas, un 5% más que en 2025, y 26.000 visitantes, con un 20% de peso de los asistentes internacionales.

"BWW no es una feria tradicional, somos un aliado comprometido con la industria. En un contexto que es cada vez más complejo, nuestra aportación es dar luz, encauzar la energía colectiva y trazar juntos un camino hacia un futuro sostenible", ha explicado Pérez este miércoles durante la presentación de la edición 2026, que ha contado también con el presidente de la BWW, Javier Pagés.

"Somos conscientes de que la internacionalización es una necesidad imperiosa para las bodegas españolas", ha dicho Pérez, por lo que desde la organización han aumentado un 17% su presupuesto para atraer compradores internacionales, hasta los 880, un 14% más que el año anterior.

En el marco del contexto geopolítico, Pérez ha destacado el trabajo en esta edición para traer compradores de Estados Unidos, aunque también de "mitigar la dependencia al mercado único", para lo que se ha garantizado la asistencia de compradores de otros países estratégicos como Canadá o Alemania y la apertura a nuevos mercados como Japón.

RETOS DEL MERCADO

Durante la presentación de la próxima edición, Pérez ha detallado algunos de los principales riesgos geopolíticos, como son nuevos aranceles en mercados estratégicos como el estadounidense, así como los retos climáticos a través de sucesos como sequías persistentes, y que en 2025 dieron lugar a una de las cosechas más reducidas del siglo XXI.

El principal reto, ha defendido la directora de la BWW, es el estancamiento del consumo, con una caída interanual de enero a noviembre de hasta un 4%, según datos de la Organización Interprofesional del Vino de España compartidos por Pérez.

"En un mercado que no crece, la guerra está en la cuota de mercado, que cuesta cada vez más conseguir cuando estamos en medio de un cambio generacional, donde las nuevas generaciones están dibujando nuevos códigos de consumo", ha apuntado la directora de la feria.

EJES ESTRATÉGICOS

Para hacer frente a esto, la BBW ha recordado los cinco ejes estratégicos de trabajo, que son la diversificación, tanto de mercados como de canales de distribución, o la diferenciación, por la cual este año la feria ofrece por primera vez una jornada dedicada a los vinos con baja o sin graduación alcohólica.

La estrategia de datos como una herramienta "clave" para la toma de decisiones, la comunicación y las herramientas digitales, y la unión con la gastronomía y el turismo, son los otros ejes de trabajo del salón, que prevé alcanzar un impacto inducido de hasta 13 millones de euros en Barcelona.

Durante el cierre de la presentación, el presidente de BWW y de la DO Cava, Javier Pagés, ha resaltado que el futuro del sector "no está en el volumen, sino en la calidad", un objetivo que la BWW está cumpliendo, ha asegurado.

OBJETIVOS

"España lo tiene todo para tener grandes vinos, y ya lo estamos haciendo y demostrando", ha dicho Pagés en relación a las diferentes ferias y catas del sector vitinícola que se celebran anualmente en el territorio.

Para esta edición en concreto, la BWW contará con 10.900 metros cuadrados netos de exposición, un 10% más que el año anterior; 1.000 compradores del resto de España invitados por el salón, y la presencia de hasta 90 denominaciones de origen (D.O.) españolas.

Catalunya, con cerca de 320 bodegas, se alza como la comunidad autónomas más representada, seguida de Castilla y León, La Rioja y Castilla la Mancha, mientras que Andalucía, Murcia y Asturias han experimentado el mayor crecimiento por número de bodegas presentes.

Según los cálculos de la feria, una de cada tres bodegas españolas participa en la BWW, lo que supone una tasa de penetración en el mercado de un 33%, y con una gran variedad de presencia de todas las comunidades, ha destacado Pérez, en su objetivo de "ser la feria más representativa y más cualitativa, no la más grande".