Cecot pide al Govern simplificación y seguridad jurídica para la agroalimentación catalana

Imagen de la sesión de trabajo entre el Departamento de Agricultura y la Cecot - CECOT

BARCELONA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cecot ha trasladado al Govern de la Generalitat la necesidad de simplificar los procedimientos administrativos y dar seguridad jurídica a las inversiones para impulsar la competitividad de la industria agroalimentaria de Catalunya.

Lo ha hecho en el marco de una sesión de trabajo celebrada el pasado miércoles en Terrassa (Barcelona) en la que ha participado el conseller de Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig; el presidente de Cecot, Xavier Panés; el director general de Empresas Agroalimentarias, Calidad y Gastronomía, Joan Gòdia, y la vicepresidenta de la patronal, Núria Betriu, informa Cecot en un comunicado este jueves.

Durante la sesión, Panés ha defendido que la transición hacia una industria agroalimentaria más sostenible, digitalizada y competitiva debe ser también económicamente viable, para lo que ha reivindicado que las exigencias normativas vayan acompañadas de "plazos razonables, instrumentos de apoyo y seguridad jurídica" para poder hacer inversiones.

Durante la sesión, también se han abordado otras propuestas planteadas por el tejido empresarial, como la innovación, la internacionalización, la incorporación de tecnología, la dimensión empresarial, el talento, la sostenibilidad y la eficiencia en el uso de recursos.

ORDEIG

Ordeig, por su parte, ha reivindicado la necesidad de convertir la alimentación en un motor de dinamización económica, científica y tecnológica y de desarrollo del mundo rural, y ha abogado por priorizar la calidad y valor añadido por encima del volumen y la cantidad.

Respecto a la simplificación, ha dicho que es una cuestión de "sentido común" y que mientras los controles imprescindibles deben mantenerse, también se deben simplificarse o eliminarse aquellos procedimientos que dificulten innecesariamente la actividad.

A lo largo de su intervención, el conseller también ha destacado las oportunidades en el sector relacionadas con la bioeconomía y la economía circular, la gestión forestal, el desarrollo de bioproductos o la modernización de regadíos.