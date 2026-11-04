Cofides participa en la ampliación de capital de Europastry para comprar Highland Baking

Archivo - Fachada de la sede de Europastry - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cofides ha explicado que ha participado en la ampliación de capital de Europastry que la compañía realizó para cerrar la compra, en junio, de la estadounidense Highland Baking, informa en un comunicado este miércoles.

En concreto, Cofides ha invertido, través del Fondo para Inversiones en el Exterior (FIEX), 49,6 millones de euros en Europastry en la operación, que ha sumado un total de 300 millones y ha sido liderada por el Fondo MCH.

Highland Baking Company está especializada en la producción de pan de alta calidad para el canal food-service, y Europastry explicó en su momento que la operación le permita superar los 2.000 millones de euros de facturación.