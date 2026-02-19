Comisario de Agricultura promete toda la ayuda posible por daños, que Moreno cifra en 3.000 millones

1061727.1.260.149.20260219140416 Visita del comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, a Jerez de la Frontera (Cádiz), junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. - NACHO FRADE/EUROPA PRESS

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

El comisario europeo de Agricultura, el luxemburgués Christophe Hansen, ha asegurado este jueves que desde la Comisión Europea se va a "hacer todo lo posible para ayudar" a Andalucía a paliar los daños sufridos por el tren de borrascas que ha atravesado la Comunidad Autónoma entre los meses de enero y febrero, que pueden ascender a "más de 3.000 millones de euros en posibles pérdidas de producción agrícola", según estimaciones de la Junta de Andalucía.

Así lo han manifestado el comisario europeo y el presidente de la Junta de Andalucía en una atención a medios conjunta tras realizar una visita a las zonas agrícolas de la localidad gaditana de Jerez de la Frontera afectadas por esta serie de temporales.

Juanma Moreno ha alertado de que como consecuencia de estos temporales se han visto afectadas unas "200.000 hectáreas que suponen prácticamente pérdidas posibles entre el 15 o el 20% de nuestra capacidad de producción" andaluza.

"Estamos hablando en torno a más de 3.000 millones de euros en posibles pérdidas de producción que se iba a producir y que no va a poder salir adelante", ha explicado el presidente de la Junta.

Por su parte, Christophe Hansen ha señalado que, "desde la Comisión Europea, vamos a hacer todo lo posible para ayudar", y está confiado en que "vamos a seguir trabajando muy juntos" a nivel "regional, nacional, pero también europeo", de forma que es "optimista" con la idea de que "vamos a salir de esta crisis más fuertes".

Antes de esta atención a medios, el comisario y el presidente de la Junta tenían previsto mantener una reunión con empresarios agrícolas en la sede de la Comunidad de Regantes de Jerez para abordar los daños provocados por el temporal.

El comisario de Agricultura visita Andalucía una semana después de que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, solicitase a la Comisión Europea "movilizar la llamada reserva de crisis agrícola", que es "uno de los instrumentos" de los que se dispone en situaciones como los daños ocasionados en el campo durante los últimos temporales.

Hansen se ha pronunciado sobre esta solicitud, y ha indicado que "no es mucho" lo que contiene dicha reserva, unos "450 millones" de euros "para toda Europa", por lo que "es poco", pero en todo caso ha defendido que "con estas crisis podemos ayudar" con ello, y el Estado correspondiente "también puede poner más dinero para después".

Además, ha indicado que hay más instrumentos para colaborar, y ha explicado que está "en contacto permanente" con el ministro de Agricultura, Luis Planas, "para ver cómo la Política Agrícola (Común) puede ayudar a los agricultores".

El comisario ha defendido que "es muy importante que estamos juntos en las buenas y en las malas situaciones", y ha aludido también al Fondo Europeo de Solidaridad, al que se puede también recurrir para ayudar a reparar infraestructuras dañadas, ha venido a indicar.

Además, Hansen se ha referido al "tema de los seguros para los agricultores", y al respecto ha explicado que está "trabajando con el Banco Europeo de Inversiones para encontrar un sistema que es más accesible, porque muchas veces los agricultores tienen que pagar precios muy altos, y muchos no lo hacen porque no pueden".

El comisario ha defendido que "el cambio climático es una realidad", y ha augurado en esa línea que habrá más "eventos extremos" como esta sucesión de temporales, por lo que "tenemos que adaptar las producciones" ante unos "desafíos" que prevé que puedan ser "más grandes" en el futuro.

MORENO APELA AL "ESFUERZO COLECTIVO" DE ADMINISTRACIONES

Por su parte, el presidente de la Junta ha agradecido la visita del comisario europeo, que, según ha defendido, "demuestra que también las autoridades europeas son conscientes de los problemas que tenemos en la periferia, y especialmente en este caso" en "la región más meridiana, más al sur" de la Unión Europea como es Andalucía.

Además, Moreno ha valorado el "esfuerzo colectivo que se está haciendo por parte de todos", teniendo en cuenta que, "cuando ocurre una desgracia de este calibre, una catástrofe como la que hemos vivido, necesitamos el esfuerzo, la cooperación y la colaboración de todos", de modo que "hace falta que ayuntamientos, diputaciones, metan el hombro como lo están haciendo", al igual que "los gobiernos autonómicos, la Administración General del Estado y la Unión Europea", que "tiene que mostrar su cara siempre más sensible en estos momentos", ha apostillado.

En esa línea, Moreno ha calificado de "dramática" la situación que afrontan los agricultores andaluces, que "van a necesitar ayudas muy especiales, muy singulares por parte de absolutamente todos", y al hilo ha citado la reserva de crisis agrícola, así como el Fondo de Solidaridad Europeo que la Junta ya ha pedido al Gobierno de España que lo solicite a la Comisión, según ha recordado.

Moreno ha añadido que "desde el ámbito de Andalucía", por parte de la Junta van a "cumplir" con su parte, y al respecto ha reivindicado el "primer paquete" de medidas que el Consejo de Gobierno ha aprobado esta semana, que asciende a unos "1.800 millones de euros de ayudas" que se van a poner en marcha "de manera prácticamente inmediata", según ha subrayado el presidente de la Junta, que ha remarcado que se trata de "un plan abierto, porque todavía estamos cuantificando daños", por lo que tendrá "una segunda fase", según ha avanzado.

Moreno ha destacado que "algo más de 1.000 millones" de dicho plan, "el 60%" aproximadamente de su cuantía total, "va a ir a la agricultura, porque es el sector más dañado", con "700 millones de euros directos para indemnizaciones destinadas a explotaciones agrarias afectadas", y con otras partidas como las de "170 millones para infraestructuras rurales" como caminos y vías pecuarias; "31 millones para el sector de la pesca y la agricultura", y "136 millones para daños en infraestructuras hídricas" que "tenemos que reponer lo antes posible".

El presidente ha indicado que desde la Junta tienen "cuantificadas en torno a 33.000 explotaciones" agrarias "con daños" por estos temporales, y ha trasladado su deseo de que, "cuanto antes podamos sumar a estos recursos los del Estado, que me consta que también está trabajando en ello", así como los de otras administraciones como diputaciones provinciales y ayuntamientos, además de, "por supuesto, la Unión Europea".

Moreno ha coincidido con el comisario en la idea de que, "si todos remamos en la misma dirección, probablemente consigamos solventar lo antes posible la situación dramática que hemos vivido como consecuencia de esta catástrofe en forma de río atmosférico" que ha conllevado "prácticamente casi tres semanas de lluvias intensas de manera permanente".

Finalmente, el presidente andaluz ha apelado también al comisario europeo para "intentar simplificar al máximo" las ayudas que puedan venir de la UE, al igual que, según ha agregado Moreno, debe ocurrir con el dinero que aporten otras administraciones, porque "si al final el dinero tarda un año en llegar, o un año y medio, pierde en gran medida la efectividad que pueden tener esos recursos", según ha advertido antes de concluir con la promesa de "intentar entre todos simplificar los trámites para que esas ayudas puedan llegar lo antes posible y sean útiles y eficientes".