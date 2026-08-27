C.Valenciana aprueba 67 programas con 41,9 millones para reforzar la competitividad del sector hortofrutícola

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VALENCIA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca ha aprobado un total de 67 programas operativos presentados por las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH) de la Comunitat Valenciana para 2026, que contarán con una ayuda de 41,9 millones de euros financiados por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga).

Estos programas permiten desarrollar inversiones destinadas a mejorar la competitividad, la sostenibilidad y la capacidad de comercialización del sector hortofrutícola valenciano, según ha destacado la Generalitat en un comunicado.

Las 67 organizaciones de productores con programas operativos aprobados agrupan a 32.797 agricultores y comercializan una producción valorada en 1.064,5 millones de euros. Los programas operativos constituyen el principal instrumento de planificación de las OPFH y recogen las inversiones y actuaciones que desarrollarán durante un periodo de entre tres y siete años, de acuerdo con la normativa de la Política Agraria Común (PAC).

La ayuda comunitaria financia, con carácter general, el 50% de los gastos previstos, porcentaje que puede alcanzar el 80% en determinadas actuaciones medioambientales y de I+D+i, e incluso el 100% en operaciones de distribución gratuita de productos destinadas a personas en situación de vulnerabilidad dentro de las medidas de prevención y gestión de crisis.

Las inversiones previstas para 2026 alcanzan los 64,4 millones de euros. La mayor parte de este importe se destina a instalaciones para la comercialización de frutas y hortalizas, con 18,2 millones; seguidas de las inversiones en parcelas agrícolas, que suman 12,9 millones y de las medidas medioambientales, que representan 13,8 millones de euros, más del 2% del gasto total de los programas operativos.

Entre las actuaciones medioambientales destacan la implantación de cubiertas inertes en cultivos leñosos, el uso de abonos orgánicos y bioestimulantes, las instalaciones de energías renovables, la mejora de la eficiencia del riego y las técnicas de lucha biológica contra plagas y enfermedades. Estas actuaciones, según resalta la Generalitat, "contribuyen a reducir el impacto ambiental de las explotaciones y favorecen una producción más sostenible", en línea con los objetivos del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027.

Los programas también contemplan inversiones dirigidas a modernizar las explotaciones agrarias, incorporar nueva maquinaria y vehículos, mejorar las instalaciones de manipulación y comercialización, reforzar la prevención de riesgos laborales, impulsar la calidad certificada y aumentar el esfuerzo en investigación, desarrollo e innovación.

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha destacado que las organizaciones de productores desempeñan "un papel esencial para fortalecer el sector hortofrutícola valenciano" y ha asegurado que la concentración de productores "permite ganar dimensión, optimizar recursos y afrontar con mayores garantías los desafíos de unos mercados cada vez más exigentes y competitivos".

"Estos programas permiten a las organizaciones planificar inversiones estratégicas que mejoran la eficiencia, impulsan la innovación y favorecen una producción cada vez más sostenible. Son una herramienta fundamental para que el sector hortofrutícola valenciano continúe ganando valor añadido y competitividad", ha subrayado.