La flor de sal de Salinas del Carmen, en Fuerteventura, Mejor Sal Marina de Canarias 2026 en Agrocanarias - CONSEJERÍA DE AGRICULTURA

SANTA CRUZ DE TENERIFE 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La flor de sal de Salinas del Carmen, de Fuerteventura, elaborada por Proasur Cultural Management, ha sido elegida Mejor Sal Marina de Canarias 2026 en el Concurso Oficial de Sal Marina Agrocanarias 2026, organizado por el Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), en colaboración con el Cabildo de Lanzarote, con el objetivo de reconocer y promocionar las mejores producciones del Archipiélago.

Esta producción, obtenida de manera tradicional en la costa de Antigua, en un espacio declarado Bien de Interés Cultural (BIC), recibió además la distinción especial de Mejor Sal Marina Ecológica de Canarias 2026 y una medalla de gran oro, repitiendo los mismos reconocimientos logrados en la pasada edición del certamen. La empresa suma asimismo una medalla de oro en la categoría de Sal Marina Virgen en la presente convocatoria, según ha concretado la Consejería en una nota de prensa.

El reconocimiento a la Mejor Innovación, Imagen y Presentación 2026 recayó en la flor de sal de Salinas de Janubio, en Lanzarote, producción que obtuvo además una gran medalla de oro en dicha modalidad.

Además, en la categoría de Sal Marina Virgen, la producción de Salinas de Janubio, de Lanzarote, obtuvo una gran medalla de oro; y en la modalidad de flor de sal, tanto las Salinas de Fuencaliente, en La Palma, y Salinas de Bocacangrejo, en Gran Canaria, recibieron una medalla de oro.

En definitiva, junto a las tres distinciones especiales, el panel de cata otorgó seis medallas, distribuidas en tres grandes oros y tres oros, lo que eleva a nueve el número total de reconocimientos concedidos. En cuanto a la distribución por islas, Fuerteventura atesora cuatro premios, Lanzarote tres, y La Palma y Gran Canaria uno cada una.

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero, y el director del ICCA, Luis Arráez Guadalupe, han anunciado este jueves el fallo del jurado del certamen, celebrado el pasado 17 de septiembre en el Islote de Fermina, en Arrecife. En esta ocasión participaron un total de doce sales procedentes de las seis salinas actualmente en activo en el Archipiélago: tres de Gran Canaria y una de Fuerteventura, La Palma y Lanzarote.

Durante el acto, Quintero ha destacado que "el hecho de que todas las producciones premiadas hayan obtenido una gran medalla de oro o una medalla de oro refleja el nivel de excelencia alcanzado por las sales marinas de Canarias y el esfuerzo de quienes trabajan cada día para preservar y mejorar esta actividad y sus producciones".

El consejero ha recordado que, a través de técnicas artesanales que se han transmitido de generación en generación, en las islas se obtienen actualmente alrededor de 2.700 toneladas de este producto que, como ha destacado, "forma parte de nuestro patrimonio, nuestro paisaje y nuestra cultura, pero también constituye una actividad económica con capacidad para generar valor en el territorio".

En este sentido, ha señalado que "las salinas del Archipiélago han sabido complementar la producción tradicional con iniciativas vinculadas a la gastronomía, el turismo y la divulgación, que favorecen la venta directa, generan ingresos complementarios y al mismo tiempo acercan a la ciudadanía y a quienes nos visitan el valor y la singularidad de estas producciones".

Por su parte, el director del ICCA ha advertido que "la participación de las seis salinas activas de Canarias permite que este concurso ofrezca una representación muy completa de la producción de Canarias y contribuya a dar visibilidad a su diversidad y calidad. Arráez ha destacado asimismo que "Agrocanarias no solo reconoce las mejores elaboraciones, sino que constituye también una herramienta de promoción y apoyo a la comercialización para las empresas premiadas, que pueden incorporar estos distintivos a sus productos y reforzar así su diferenciación en el mercado".

Las sales participantes en el certamen fueron evaluadas mediante cata ciega por un panel integrado por once especialistas en análisis de productos agroalimentarios. A través de un examen sensorial se valoraron principalmente el aroma, el sabor y la textura, además de otros parámetros como el color, la consistencia o la granulometría, referida al tamaño de las partículas que componen la sal.

Hasta la celebración de la próxima edición del concurso, las empresas premiadas podrán exhibir en los envases de los productos galardonados la correspondiente etiqueta acreditativa del reconocimiento obtenido. Además, las etiquetas o envases de las producciones distinguidas se expondrán tanto en las instalaciones del ICCA como en las actividades promocionales organizadas por el Instituto.

SALINAS DEL CARMEN

Sus producciones son de origen natural, recolectadas a mano mediante técnicas artesanales tradicionales que preservan el patrimonio paisajístico y cultural de Fuerteventura.

De color blanco brillante, su flor de sal se caracteriza por presentar un contenido reducido de cloruro de sodio y por la presencia de oligoelementos como magnesio, zinc o calcio, lo que la convierte en una sustancia más saludable que la sal de mesa procesada.

Su proceso de extracción presenta unas características singulares. La captación del agua de mar se produce por el impacto de las olas contra las rocas, que genera una espuma con elevada concentración salina que se almacena en el saltadero.

Posteriormente, el agua se conduce hasta los cocederos mediante un proceso natural en el que intervienen la marea, el viento y la gravedad, sin necesidad de emplear maquinaria para su extracción. Una vez alcanzadas las condiciones adecuadas, el maestro salinero canaliza el agua hacia los tajos, donde el sol provoca su evaporación progresiva y permite que la sal se vaya depositando en el fondo.

Este procedimiento artesanal se ha mantenido durante siglos y permite obtener un producto que conserva sus cualidades naturales, de sabor suave, sin amargor ni sensación de sequedad en el paladar y sin aditivos.