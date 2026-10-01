Economía.- Productores de dátil de Elche (Alicante) esperan hasta 60 toneladas de cosecha, algo inferior al año pasado

Acto del primer corte de 'ramazo' de dátil de Elche (Alicante) - AYUNTAMIENTO DE ELCHE

ALICANTE 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Productores de dátil de Elche (Alicante) esperan una producción de entre 50 y 60 toneladas para esta campaña, un dato algo inferior al pasado año, fundamentalmente por las condiciones meteorológicas, "con una primavera y un verano menos lluviosos".

En ello también ha influido "el arranque de palmeras en algunas fincas, que ha reducido la capacidad productiva", según han señalado fuentes municipales este jueves en un comunicado, tras el acto del corte oficial de la primera rama de la temporada 2026-2027.

La variedad Medjoul está mostrando una mayor sensibilidad a determinados hongos, que pueden provocar que la palmera no produzca o que la rama se seque antes de que el dátil llegue a madurar, han apuntado.

El 70 por ciento de la producción se distribuye en el mercado español, que continúa como principal destino, a la vez que "se avanza en la apertura de mercados europeos" con ventas a Holanda, Bélgica y Polonia y se han recibido pedidos desde Dinamarca. Además, Alemania representa un mercado "diferente", con demanda de dátiles destinados a la elaboración de bebidas espirituosas, concretamente aguardiente.

El presidente de la Asociación de Productores de Dátil, M. Ángel Sánchez, se ha referido a los "retos" a los que se enfrentan, "con la necesidad de la profesionalización del sector y el incremento de recursos humanos especializados para realizar los trabajos que requiere el cultivo de la palmera".

Por su parte, el datilero de honor de este año, el doctor Fernando Soler, ha destacado este reconocimiento al considerarse "más de Elche que las palmeras, donde se encuentran los dátiles", y ha querido lanzar un mensaje de "esperanza", ya que, pese a la reducción de la producción al haber habido menos agua, "el sol ha permitido que se concentre el azúcar del dátil y permitirá que sean más sabrosos", ha aseverado.

Durante el acto, un palmerero se ha encargado de subir a una palmera y cortar varias ramas o 'ramazos', que se han entregado a Ruz, a Navarro --en nombre de la Diputación-- y al datilero de honor de este año.

RUZ: "MARGEN DE MEJORA"

Al corte oficial, celebrado en una finca de la partida ilicitana de Asprillas, también han asistido el alcalde de Elche, Pablo Ruz; el edil de Agricultura, José Antonio Román; el de Aguas y diputado provincial, Juan de Dios Navarro; la de Turismo, Irene Ruiz; y el de Pedanías, Pedro José Sáez.

Según el primer edil, "la producción del dátil tiene margen de mejora y lo importante es entender el cultivo del dátil y de la palmera como una realidad" que "hace ser y mirar al futuro con esperanza".

Y ha mostrado el "compromiso" del Ayuntamiento con el sector primario como "garantía de calidad y valor de futuro". "El campo de Elche necesita que su administración local reivindique lo que somos, porque creemos en el Camp d'Elx", ha indicado, al tiempo que ha felicitado a quienes trabajan por "seguir haciendo fuerte el sector primario en Elche".