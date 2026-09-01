ENBA muestra su "decepción" ante la "cerrazón" del Gobierno Vasco respecto a las demandas de ganaderos

Forraje - EUROPA PRESS

VITORIA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de ENBA en Gipuzkoa, Xabier Iraola, ha mostrado su "decepción" ante la "cerrazón" del Gobierno Vasco a impulsar una compra conjunta de forraje y a atender otras demandas de los ganaderos para afrontar las consecuencias de la sequía.

Iraola, en declaraciones a Radio Euskadi recogidas por Europa Press, ha criticado la actitud mantenida por el Departamento Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca en la reunión de la denominada 'mesa de forrajes' celebrada este martes en Vitoria-Gasteiz.

El representante de ENBA ha mostrado su "decepción" por el hecho de que el departamento se haya "cerrado en banda" a la puesta en marcha de algunos de los mecanismos de los que se habló en el encuentro mantenido a principios de agosto entre representantes del sector primario y el Gobierno Vasco, entre ellos, la compra conjunta de forraje.

"Se alude a que en el mercado local hay forraje; y eso es así, pero lo que pasa es que en muchas explotaciones no tienen 'cash' para hacer frente a esas compras suplementarias", ha explicado, para advertir a continuación de que los ganaderos van a afrontar "un coste adicional" mientras los precios del ganado "están a la baja".

Además, ha insistido en reclamar la declaración de sequía para Euskadi, pese a que ha reconocido que "no se cumplen los indicadores requeridos" para dicha declaración, al menos de forma "oficial", por lo que ha afirmado que les da "lo mismo" si esa medida se adopta aunque no sea oficialmente.

"Necesitamos soluciones para el abastecimiento de agua para miles de caseríos que no están enganchados a la red y soluciones para la falta de agua en la cuenca", ha añadido.

Ante esta situación, ha explicado que los ganaderos pensarán cuál es su "respuesta" ante la "cerrazón" del Gobierno Vasco ante sus demandas.