Eroski e Ikerlan firman un acuerdo para "liderar la innovacion tecnológica" en distribución alimentaria

Eroski e Ikerlan firman un acuerdo para "liderar la innovacion tecnológica" en la distribución alimentaria - EROSKI

BILBAO, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Eroski e Ikerlan han firmado este jueves un acuerdo estratégico para "liderar la innovación tecnológica" en la transformación del sector de la distribución alimentaria. Como consecuencia, durante los próximos cuatro años, trabajarán de forma conjunta en proyectos de I+D centrados en ámbitos como la inteligencia artificial, la analítica avanzada de datos, la ciberseguridad o la hiperautomatización.

Según ha informado la empresa vasca de distribución, la alianza permitirá desarrollar soluciones avanzadas "orientadas a mejorar la eficiencia operativa, la seguridad y la experiencia de las personas consumidoras", así como impulsar la capacitación tecnológica y la generación de nuevas oportunidades empresariales.

Durante los próximos cuatro años, ambas organizaciones trabajarán de forma conjunta en proyectos de I+D centrados en ámbitos como la inteligencia artificial, la analítica avanzada de datos, la ciberseguridad o la hiperautomatización, "tecnologías con un elevado potencial para redefinir el sector retail y fortalecer la competitividad de Eroski en un entorno cada vez más digitalizado".

El acuerdo incluye la creación de equipos mixtos y espacios de colaboración compartidos, "facilitando la transferencia de conocimiento entre profesionales de ambas entidades". Además, establece iniciativas para "atraer, desarrollar y especializar" talento tecnológico, mediante su participación conjunta en proyectos de innovación, programas de formación y actividades de capacitación.

Esta colaboración abre la puerta a la puesta en marcha de "nuevas iniciativas empresariales cooperativas de base tecnológica que refuerzan el ecosistema de innovación de Mondragon.

Durante la firma del acuerdo, el director de Innovación y Tecnología de Eroski, Enrique Monzonis, ha defendido que "la innovación es una capacidad transversal que conecta negocio y tecnología para generar valor real". "Nos permite tomar mejores decisiones, operar de forma más eficiente y ofrecer experiencias más relevantes a nuestros clientes", ha dicho.

A su juicio, la colaboración con Ikerlan "refuerza" la apuesta de Eroski "por hacer que la tecnología tenga impacto real, trabajando conjuntamente en ámbitos clave que están definiendo el futuro del retail".

Por su parte, el director general de Ikerlan, Ion Etxeberria, ha asegurado que "esta alianza refuerza una colaboración que permite impulsar soluciones tecnológicas con impacto real en el sector retail". "Más allá de proyectos concretos, trabajaremos conjuntamente en el desarrollo de talento y en la generación de nuevas oportunidades, con una visión a largo plazo", ha señalado.

RESULTADOS

Según Eroski, el acuerdo "refuerza una colaboración estratégica de largo recorrido" entre ambas organizaciones, que ha dado ya como resultado soluciones tecnológicas "implantadas con éxito "en Eroski.

Entre ellas destacan soluciones que combinan automatización robótica de procesos (RPA) e inteligencia artificial, "orientadas a la gestión de grandes volúmenes de documentación administrativa". Estas soluciones permiten automatizar el análisis, la extracción de información y su integración en los sistemas corporativos, "alcanzando elevados niveles de eficiencia y precisión".

Además, Eroski e Ikerlan participan conjuntamente en el proyecto Galaxia, financiado por Hazitek y liderado por Lantek, cuyo objetivo es desarrollar arquitecturas de inteligencia artificial basadas en sistemas multiagente capaces de operar de manera autónoma sobre procesos empresariales. Eroski actúa como empresa tractora y validadora de soluciones en el ámbito retail, mientras que Ikerlan lidera el desarrollo tecnológico.

Ambas organizaciones han desarrollado también una experiencia piloto de visión artificial "orientada a la optimización de lineales", capaz de detectar en tiempo real la falta de producto y mejorar los procesos de reposición, "todo ello desde un enfoque que garantiza el máximo respeto a la privacidad de los clientes".

En la actualidad, Eroski e Ikerlan participan en el grupo tractor del proyecto AurreraGo, una iniciativa "que articula la apuesta de Mondragon por la inteligencia artificial y la tecnología", y que reúne a universidades, centros tecnológicos, cooperativas industriales, entidades financieras y organizaciones de servicios, entre otros agentes.