Eurecat presenta soluciones de agricultura predictiva en el Agrobiotech Innovation Forum

El expositor de Eurecat en el Agrobiotech Innovation Forum de Lleida - EURECAT

LLEIDA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El centro tecnológico Eurecat presenta a partir de este martes "nuevas soluciones de agricultura predictiva" que combinan robótica, sensórica, datos móviles, IA y ciencias ómicas en el Agrobiotech Innovation Forum, que se celebra hasta el jueves en Lleida.

El objetivo de estas tecnologías es que se puedan transformar los datos del campo en capacidad de anticipación para poder predecir cosechas, detectar precozmente enfermedades y evaluar la salud del suelo, ha informado Eurecat en un comunicado.

Entre otras innovaciones, el centro muestra un nuevo asistente de IA que facilita la gestión diaria de las explotaciones agrícolas desde el móvil, mediante la voz o el texto.

También muestra soluciones tecnológicas en los ámbitos de la robótica agrícola y la agricultura de precisión orientadas a mejorar la eficiencia, la competitividad y la sostenibilidad del sector agroalimentario.

AGROVIBE

En concreto, el nuevo asistente, denominado AgroVibe, facilita tareas como la agilización del registro de tareas y de tratamientos y simplifica la interacción con las herramientas digitales agrícolas, dado que "permite la conexión con las plataformas de maquinaria, de gestión y otras fuentes con las que trabajan los agricultores", como por ejemplo sensores o servicios externos.

La responsable de Negocio del Mercado Alimentación de Eurecat, Carol Benedí, ha afirmado que "la integración de información sobre cultivo, el suelo, el agua y las condiciones ambientales permite desarrollar modelos predictivos y herramientas de apoyo" para una agricultura más eficiente, sostenible y resiliente.

ROBÓTICA COLABORATIVA

Sobre las tecnologías de robótica colaborativa, Eurecat presenta un robot terrestre autónomo para la monitorización del estado de los cultivos y el transporte de frutas en terrenos irregulares, mientras que en el campo de la robótica da a conocer un sistema de producción con arquitectura flexible y modular para manipular elementos delicados como botellas.

También expone innovaciones en sistemas agrivoltaicos dotados de módulos fotovoltaicos orgánicos, flexibles y semitransparentes elaborados mediante electrónica impresa que permiten su combinación con el crecimiento de las plantas.