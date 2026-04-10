Fernando Ezquerro: "El sector del vino tiene todo lo necesario para salir adelante"

El presidente de la Interprofesional del Vino de España, Fernando Ezquerro, protagonista del nuevo Foro Radio Rioja, celebrado en el Espacio Lagares en Logroño. - RADIO RIOJA

LOGROÑO, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Interprofesional del Vino de España, Fernando Ezquerro, ha sido el protagonista del nuevo Foro Radio Rioja, celebrado en el Espacio Lagares en Logroño. Durante su intervención, Ezquerro ha dejado un mensaje optimista sobre el sector del vino. "Tenemos todo lo necesario para salir adelante: talento, trabajo, innovación, territorio..." y ha apelado a la "unidad" para superar los diferentes retos que plantea la actual coyuntura.

"Remar juntos es importante", ha sentenciado. Uno de estos principales retos pasa por hacer frente a la "caída generalizada del consumo a escala mundial", motivada, fundamentalmente, por el cambio de los hábitos de consumo. En este sentido, Ezquerro ha subrayado el "enorme potencial" que atesora el sector. "Tenemos que contar el patrimonio que hay detrás de cada botella de vino", ha asegurado, gracias a un tejido empresarial que se extiende por todo el territorio nacional con más de 4.000 bodegas, vinculadas a los pueblos más pequeños.

La estrategia, en su opinión, pasa por "vender más y mejor para garantizar la sostenibilidad del sector". Y ha resaltado también la importancia del enoturismo: "Tenemos que traer gente para que nos conozca". Ezquerro ha defendido la importancia de un sector, que genera el 2% del PIB en España y que cuenta con una relevancia estratégica para dar vida al mundo rural.

"Los pueblos de menos de 2.000 habitantes donde hay vino, la población ha crecido un 20% y donde no lo hay, el descenso ha sido de un 10%", ha incidido aludiendo a los resultados de un estudio de su organización. "Donde hay vino, hay vida", ha sentenciado.

El expresidente del Consejo Regulador de la Denominación Calificada (DOCa) de Origen Rioja y de la Federación de Cooperativas Agrarias de La Rioja (Fecoar) ha resaltado la incertidumbre que rodea al negocio y, en especial, a los jóvenes. "Hacen falta 22.000 viticultores para garantizar el relevo generacional", ha señalado.

Ezquerro ha abordado las ayudas millonarias que se han puesto en marcha por parte de las administraciones, caso de la cosecha en verde de la uva o la destilación de vino, para lograr el equilibrio entre el potencial productivo y las ventas en el mercado, y se ha detenido en la medida que muchos agentes del sector reclaman, el arranque del viñedo, después de que la Unión Europea haya dado los primeros pasos para financiar esta actuación. "El arranque del viñedo es una situación muy difícil; la gente tiene que estar muy desesperada si está pensando en esto".

El Foro Radio Rioja está organizado por Radio Rioja con el patrocinio del Ayuntamiento de Logroño, la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) e Ibercaja. El contenido del encuentro se puede volver a escuchar en www.radiorioja.es.