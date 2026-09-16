La Generalitat destina 8 millones a ayudas para proteger los campos de granizo y heladas

Imagen de sistemas de protección. - GOVERN DE LA GENERALITAT

BARCELONA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura de la Generalitat ha activado la primera convocatoria de una línea de ayudas de 8 millones de euros para financiar la protección de las explotaciones agrarias ante episodios de granizo y heladas, informa en un comunicado este miércoles.

Las ayudas permitirán financiar la implantación de sistemas para proteger las plantaciones de fruta ante este tipo de fenómenos meteorológicos, que han ido en aumento y afectan a la producción y la rentabilidad de las explotaciones.

Cubrirán hasta el 65% del presupuesto de la actuación subvencionada, con un importe máximo de 120.000 euros por beneficiario, y se complementa con los instrumentos de cobertura aseguradora ya existentes.

El conseller de Agicultura, Òscar Ordeig, ha destacado la necesidad de prepararse para un contexto climático cada vez más exigente, por lo que este tipo de convocatorias deben tener continuidad y acompañar al sector agrario "en el proceso de adaptación".

Las actuaciones para instalar los sistemas de protección se deberán iniciar después de presentar la solicitud y deberán ejecutarse antes del 31 de julio de 2027, con el objetivo de que estén instalados antes de que se produzcan los nuevos episodios.