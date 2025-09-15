El Govern balear declara Mallorca zona afectada por el serotipo 3 de lengua azul

Se ha confirmado un único foco positivo en una explotación de ovino en Bunyola, con un censo de 156 animales

PALMA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha informado este lunes que ha declarado Mallorca zona afectada por el serotipo 3 de lengua azul.

El anuncio coincide con el inicio del segundo año de la campaña de vacunación obligatoria del serotipo 8 de la lengua azul para todo el censo de la cabaña ganadera de Baleares, y que se da por controlado, ya que el último foco positivo de esta variante fue detectado el 11 de diciembre de 2024 y se ha sobrepasado la inmunidad de la cabaña, puesto que se ha vacunado al 92% de todo el rebaño ovino y al 91% del bovino del archipiélago.

El conseller del ramo, Joan Simonet, y el director general de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Fernando Fernández, han comparecido "preocupados" por la reaparición de la lengua azul con este nuevo serotipo 3, pero han trasladado un mensaje de tranquilidad al sector ganadero, porque en esta ocasión hay vacuna disponible para el serotipo 3 y se podrá comenzar a vacunar de manera inmediata.

FOCO POSITIVO EN UNA EXPLOTACIÓN DE BUNYOLA

Hasta el momento, se ha confirmado un único foco positivo en una explotación de ovino en Bunyola, con un censo de 156 animales, aunque se mantiene la vigilancia ante dos sospechas que durante este fin de semana se han comunicado dentro de la misma zona sanitaria y de las cuales se enviarán muestras este lunes al laboratorio nacional de referencia de Algete.

El virus se detectó en una de las muestras rutinarias que desde la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural se han ido enviando en estos meses al laboratorio cuando existe sospecha de alguna situación anómala. En concreto, desde enero hasta septiembre se han enviado 40 muestras para control de PCR y todas las demás han resultado negativas.

VIRUS "DE ENTRADA MUY RECIENTE"

Según las pruebas, se trata de un virus de entrada muy reciente en la isla. Por ello, "se desarrollará una estrategia diferente de las dos anteriores" y la Resolución de Declaración de Emergencia Sanitaria, que será firmada este lunes mismo, declarará inicialmente solo como zona de restricción Mallorca.

Además, se ha delimitado una zona de máxima prioridad de vacunación en un radio de 10 kilómetros en torno al foco declarado de Bunyola y se vacunarán las explotaciones situadas en Palma, Marratxí, Esporles, Valldemossa, Puigpunyent, Deià, Banyalbufar, Bunyola, Santa Maria, Sóller y Alaró con el objetivo de "establecer un radio de protección para intentar frenar la extensión del virus", ha declarado Fernández.

En estos casos se sigue el procedimiento y el protocolo de actuación que marcan la Unión Europea y el Ministerio. El foco confirmado se ha registrado en el Sistema de Alerta Sanitaria Veterinaria (RASVE). Fernández ha informado igualmente de que este domingo comunicó por teléfono a todas las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAS) y a Cooperativas Agroalimentarias la nueva situación, así como al presidente de la Agrupación de Defensa Sanitaria (ADS) ganadera en la que se sitúa la explotación. De la misma manera, se convocará a todas las ADS y a las OPAS y Cooperativas, a la primera reunión de información y coordinación de la campaña de lengua azul del serotipo 3, que tendrá lugar el miércoles.

En este sentido, el conseller ha reflexionado sobre la complejidad actual de la sanidad animal y de las continuas alertas que surgen en todo el territorio nacional y europeo, lo que supone una carga de trabajo muy alta y siempre en condiciones críticas para un equipo humano que ya arrastra varias alertas sanitarias.

Por ello, la Conselleria reforzará la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en el Servicio de Sanidad y Bienestar Animal, con tres nuevos veterinarios y tres nuevos auxiliares administrativos, plazas que ya fueron convocadas el viernes y que se incorporarán pronto. En el mismo sentido, el IRFAP ha dado pasos para la instalación de un módulo provisional de laboratorio de sanidad animal con capacidad para realizar pruebas de PCR y poner a disposición de la Dirección General los recursos que faciliten las pruebas diagnósticas, en lugar de tener que acudir en todos los casos al laboratorio nacional de referencia.

50.000 DOSIS

La Conselleria dispone de un primer lote de 50.000 dosis y ya ha firmado un contrato de emergencia para adquirir otras 230.000 dosis de vacuna más para el serotipo 3 de la lengua azul. Esta misma semana ya se comenzará con la vacunación en los municipios priorizados.

"La situación es complicada. Hay que dar ánimos al sector. Pero la realidad es difícil. En este año 2025, y coordinado por el Ministerio de Agricultura, hemos realizado, junto con algunas CCAA, un estudio clínico de las consecuencias de los serotipos 8 y 3 de lengua azul. Si todos comprobamos la virulencia del serotipo 3 en la cabaña ganadera, lamentablemente debemos decir que los estudios de impacto clínico realizados por las CCAA que lo han sufrido muestran una gravedad mucho mayor traducida en morbilidad, mortalidad y agalaxia. La vacuna no es la única medida. La limpieza y desinsectación constante y el control de los movimientos forman parte también del programa de erradicación", ha dicho Fernández.

En cualquier caso, Simonet ha insistido en que "esta alerta sanitaria no tiene ninguna incidencia sobre la salud pública" ya que la lengua azul es una enfermedad vírica que se transmite mediante mosquitos del género Culicoides y que afecta a rumiantes de diferentes especies.

SEGUNDO AÑO CAMPAÑA DE VACUNACIÓN SEROTIPO 8

Por otro lado, la situación de la epidemia en Baleares de la variante 8 de la lengua azul es positiva. Según han señalado, el hecho de haber mantenido el programa de erradicación, y haber establecido requisitos a la entrada de animales en el territorio, "permite afrontar el segundo año de epidemia con una inmunidad elevada".

Así, ya se ha vacunado al 92% de todo el rebaño ovino de Baleares y al 91% del bovino, con lo que "se ha sobrepasado la inmunidad de la cabaña, fijada en un 80%", ha señalado el director general.

En Mallorca se ha vacunado con la primera dosis un 95% del rebaño ovino y un 90% del rebaño bovino; en Menorca, el 100% del rebaño ovino y el 92% del bovino. En Ibiza, han recibido la vacuna el 95% del rebaño bovino y el 95% del ovino. Además, el 100% de la cabaña del bovino lechero está vacunada, así como el 100% del rebaño de raza autóctona mallorquina. En el caso de la vaca menorquina, ha recibido la vacuna el 92% del rebaño.

La Conselleria ha destinado un importe anual de 800.000 euros durante tres años para cubrir las pruebas, las analíticas y la campaña de vacunación de este serotipo 8. Además, ha recordado que se flexibilizaron los requisitos para poder acceder a la ayuda asociada a la PAC de ovino de carne y leche en la campaña 2024 y 2025, se destinaron 1,4 millones de euros en ayudas para las explotaciones que hayan sufrido lengua azul -que ya han sido abonadas-, así como 400.000 euros para la reposición de ovejas y sementales en explotaciones de ovino de Baleares.