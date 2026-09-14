Illa destaca la dedicación de Marina Vilalta a mantener las tradiciones catalanas

Archivo - La agricultora más longeva de Catalunya, Marina Vilalta (d), de 96 años, a su llegada a una concentración de agricultores con motivo del pleno monográfico sobre agricultura que debate hoy el Parlament, a 5 de marzo de 2024, en Barcelona, Catalun - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacado este lunes la trayectoria de Marina Vilalta, la pastora más longeva de Catalunya fallecida a los 99 años, y su dedicación a mantener las tradiciones catalanas.

"Mi más sentido pésame a la familia y amigos de Marina Vilalta, ejemplo de la payesía catalana", ha escrito Illa en su perfil de 'X' recogido por Europa Press.

Recuerda que Vilalta era Pastora desde los 5 años: "Dedicó toda una vida al campo, a la ganadería y a mantener vivas nuestras tradiciones. La Creu de Sant Jordi que recibió en 2022 es también un reconocimiento a toda esta trayectoria".