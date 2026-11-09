JARC pide ayudas urgentes para ganaderos que han comprado alimento por falta de pasto

Archivo - Un rebaño de ovejas. - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) ha pedido a la Conselleria de Agricultura de la Generalitat que active "con urgencia" una ayuda extraordinaria para compensar las explotaciones extensivas y semi-extensivas de vacuno, ovino, caprino y equino que, este año, se han visto obligadas a comprar más alimento para el ganado debido a la pérdida de pasto.

"La escasez de lluvias y las temperaturas excepcionalmente elevadas durante la primavera y el verano han reducido hasta un 50% la disponibilidad de pasto en numerosas zonas de Catalunya", informan en un comunicado este lunes.

Explican que esta situación ha obligado a muchos ganaderos a consumir las reservas de forraje antes de lo previsto y adquirir alimento suplementario, "incrementando significativamente los costes de producción".

La organización reclama que las ayudas lleguen a todas las explotaciones afectadas, con especial atención a las comarcas de montaña, del Pirineo y Prepirineo, así como a otras zonas de la mitad norte de Catalunya donde los pastos se han reducido de forma especialmente intensa.

JARC pide también que se tenga en cuenta la situación de las explotaciones ecológicas, que han encontrado dificultades añadidas para acceder a forraje ecológico en un mercado marcado por la escasez y un precio disparado.