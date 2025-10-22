Junta celebra el XI Premio a la Innovación Agroalimentaria otorgado al Grupo Medina por "ser un referente internacional"

SEVILLA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha destacado este miércoles el acierto del Banco Santander de premiar a Grupo Medina en el XI Premio a la Innovación Agroalimentaria por "su gran labor y por ser un referente en el cultivo de los frutos rojos y el caqui en Huelva, Andalucía y más de 70 países del mundo".

Durante su intervención, Fernández-Pacheco ha destacado que "detrás de la marca, hay una plantilla comprometida con un proyecto apoyado en la innovación, la investigación, la apuesta clara por la calidad, el esfuerzo por la internacionalización y la diferenciación para sus productos en donde la sostenibilidad es clave", según ha trasladado la propia Consejería del ramo en un comunicado.

En este sentido, ha señalado que "la agricultura andaluza es desde hace tiempo un ejemplo de sostenibilidad y competitividad, lo que al final se traduce en rentabilidad" y, en esta senda, "la Junta trabaja para acompañar a productores y empresas que siguen haciendo de Andalucía una tierra de oportunidades".