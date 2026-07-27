Leche Pascual y la plantilla de Gurb (Barcelona) acuerdan indemnizaciones por el ERE

BARCELONA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La plantilla de la planta de Leche Pascual en Gurb (Barcelona) y la empresa han alcanzado un acuerdo con "indemnizaciones equivalentes a las del despido improcedente", por el expediente de regulación de empleo (ERE) que afecta a 80 personas, informa Col·lectiu Ronda en un comunicado este lunes.

La entidad explica que las personas afectadas percibirán, a todos los efectos, 33 días de salario por año trabajado; en los contratos anteriores al 12 de febrero de 2012, se computarán 45 días por año por el período anterior a esa fecha y 33 días por el tiempo posterior.

De este modo, reconoce el esfuerzo, la unidad y la movilización de la plantilla para lograr "la mejor salida posible dentro de un marco legal profundamente insuficiente".

Por su lado, Pascual afirma que el acuerdo alcanzado contempla indemnizaciones situadas entre un 65% y un 125% "por encima de las cuantías mínimas previstas por la legislación vigente".

CIERRE DE LA PLANTA

La empresa sostiene que el cierre de la planta en Gurb es una medida que responde "a razones organizativas e industriales y a la necesidad de adaptar su estructura productiva a un mercado lácteo cada vez más exigente".

Para Col·lectiu Ronda, el caso de Leche Pascual evidencia cómo la normativa vigente permite que empresas con resultados económicos excelentes cierren centros rentables, deslocalicen la producción y "hagan de los despidos un mero elemento de su estrategia de incremento de beneficios".

Asimismo, la entidad ha lamentado el "papel claramente insuficiente de las administraciones públicas, que no han actuado con la determinación necesaria" para defender la continuidad de la planta y los puestos de trabajo.

ALTERNATIVAS

La fábrica cerrará el 31 de julio y pasará a manos de Casa Tarradellas, que según la representación de los trabajadores "sigue sin concretar ninguna oferta laboral para las personas despedidas".

Pascual defiende que desde el inicio del proceso, su prioridad ha sido minimizar el impacto sobre las personas afectadas: "La compañía puso sobre la mesa opciones de continuidad laboral vinculadas a Casa Tarradellas, con mantenimiento de salario y antigüedad, así como propuestas de recolocación en el Complejo Industrial de Aranda de Duero acompañadas de ayudas al traslado, vivienda y mudanza".

Las alternativas planteadas, según la compañía, daban cobertura al 100% de la plantilla afectada pero, al no prosperar estas opciones de continuidad, "realizó un esfuerzo adicional para mejorar las condiciones económicas de salida".