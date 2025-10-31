Miguel Minguet (Asaja), reelegido vicepresidente de Sanidad Vegetal de las organizaciones agrarias en Bruselas

VALENCIA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El representante de la organización agraria Asaja y tesorero de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja), Miguel Minguet, ha sido reelegido vicepresidente del grupo de trabajo sobre Sanidad Vegetal en el Comité de Organizaciones Agrarias y Cooperativas Comunitarias (COPA-Cogeca), que aglutina a las principales organizaciones agrarias y cooperativas de la Unión Europea.

Minguet centrará sus esfuerzos durante los cuatro próximos años en seguir reivindicando ante las autoridades comunitarias la investigación, registro y autorización de suficientes soluciones de contrastada eficacia --ya sean fitosanitarias o biológicas-- para prevenir y controlar las crecientes plagas y enfermedades del sector agropecuario.

Agricultor especializado en arroz, cítricos, caquis y aguacates, Minguet subrayó durante su intervención previa a las elecciones que el grupo de trabajo sobre sanidad vegetal es, a su juicio, "el más importante a corto plazo para los agricultores y ganaderos europeos, porque de sus orientaciones puede depender el futuro mismo del sector".

"Las decisiones que se adopten en materia de sanidad vegetal, productos fitosanitarios y nuevas técnicas genómicas puede ayudar a sostener el modelo agrario europeo o, por el contrario, ponerlo en riesgo", expuso

De hecho, alertó que "las políticas agrarias de la UE, sobre todo desde la aprobación del paquete fitosanitario en 2009, están resultando tremendamente perjudiciales para los productores europeos; ya no solamente en términos económicos y de competitividad, sino incluso ante la imposibilidad en numerosos casos de poder hacer frente a las plagas y enfermedades, como la piricularia en el cultivo del arroz, los ácaros y el hongo de la alternaria en cítricos, las cochinillas y moscas blancas en caquis, la avispilla en el cultivo ecológico del almendro, etc.".

REIVINDICACIONES

Algunas de las principales reivindicaciones que planteó fueron que las tolerancias a la importación y los límites máximos de residuos que se apliquen al uso de materias activas por los agricultores europeos coincidan y estén basados en la ciencia; garantizar la reciprocidad y la igualdad de condiciones en el comercio, aplicando un enfoque científico lo más permisivo posible; no prohibir ninguna materia activa más mientras no existan alternativas eficaces y viables económicamente; mejorar el sistema de evaluación de riesgos de la UE; reforzar y uniformizar los controles sobre las importaciones de países terceros.

Miguel Minguet acumula 15 años de experiencia en la representación del sector agrario en Bruselas, tanto en calidad de miembro de la junta directiva y del comité ejecutivo de AVA, como vicepresidente y presidente de los grupos de trabajo sobre Sanidad Vegetal y Arroz, respectivamente, en el COPA-Cogeca.

Desde AVA destacan que la continuidad de Miguel Minguet, en representación de Asaja, refuerza el papel de la agricultura española en las reivindicaciones trasladadas a Bruselas en materia fitosanitaria.

Por su parte, Max Schulman fue reelegido como presidente del grupo de trabajo sobre Sanidad Vegetal, con una dilatada trayectoria como asesor senior de la organización finlandesa MTK. La otra reelección como vicepresidente fue para Johan Meierhöfer, de la organización alemana DBV.