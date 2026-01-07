Montserrat (PPE) se reúne con UP y reclama medidas ante las enfermedades en el sector ganadero

Archivo - La secretaria general del PP y eurodiputada, Dolors Montserrat - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

La vicepresidenta del Partido Popular Europeo (PPE), Dolors Montserrat, y la diputada del PP en el Parlament Eva García han mantenido una reunión con representantes de Unió de Pagesos (UP) para reclamar medidas "urgentes" en el sector ganadero ante el impacto de enfermedades como la dermatosis nodular contagiosa (DNC), la peste porcina africana (PPA) y la gripe aviaria.

Las representantes del PP han insistido en la necesidad de "adoptar medidas inmediatas que garanticen la viabilidad del sector primario y aseguren la continuidad de las explotaciones ganaderas", informa el partido en un comunicado este miércoles.

Montserrat ha remarcado la "importancia de modificar la categoría de los protocolos europeos relativos a la dermatosis nodular contagiosa" que, dice, permitiría flexibilizar las medidas actuales y adaptarlas a la realidad sanitaria de cada territorio, así como facilitar el acceso a ayudas económicas.

Además, ha defendido la necesidad de que "Europa escuche al sector" y actúe con criterios técnicos y científicos, textualmente.

INICIATIVAS DEL PP EN CATALUNYA

García ha expuesto las iniciativas que el PP busca impulsar en Catalunya y ha destacado la "necesidad de revisar los mecanismos de ayudas autonómicas, mejorar los protocolos de actuación ante brotes sanitarios e introducir cambios normativos que permitan una mejor prevención".

Así, García ha asegurado que se debe revisar y mejorar la ley de caza en el Parlament y ha defendido que "una gestión adecuada de la fauna salvaje es clave para evitar la propagación de enfermedades", y ha pedido una normativa equilibrada entre el medio ambiente y la realidad del mundo rural, en sus palabras.

UP ha trasladado al partido "las dificultades que afrontan los ganaderos", así como sus demandas en materia de apoyo económico, simplificación administrativa y coordinación entre administradores.

Montserrat y García han señalado la importancia de mantener un diálogo constante con las asociaciones agrarias e incorporar sus aportaciones en la elaboración de políticas públicas.