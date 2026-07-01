Planas avanza que la Ley de Agricultura Familiar abordará la igualdad de género y la fiscalidad para jóvenes

El ministro Luis Planas junto al consejero de Medio Rural del Principado de Asturias, Marcelino Marcos, este miércoles en Oviedo. - MINISTERIO DE AGRICULTURA

OVIEDO 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha avanzado este miércoles que el Gobierno trabaja en el anteproyecto de Ley de Agricultura Familiar y Profesional, un texto legal que abordará la igualdad de género, la incorporación de jóvenes y medidas fiscales específicas para el sector, y que el Ejecutivo espera concluir antes de que termine la presente legislatura en el año 2027.

Según ha detallado en el marco de la jornada 'Mujeres que cultivan futuro', celebrada en La Caridad (El Franco), además de los incentivos para el relevo generacional y la defensa de la igualdad entre mujeres y hombres en el mundo rural, el contenido de este anteproyecto de ley incorporará apoyos esenciales para la agricultura de precisión y regulaciones relativas a las inversiones en regadío o en industrias agroalimentarias.

Planas ha defendido en Asturias que las agricultoras desempeñan un papel fundamental y esencial para garantizar la seguridad alimentaria mundial y el futuro de los sistemas agroalimentarios.

En el marco del encuentro, organizado por el Ministerio con motivo del Año Internacional de la Agricultora 2026, declarado por Naciones Unidas, el ministro ha defendido que avanzar en la igualdad en el medio rural constituye tanto una cuestión de derechos como una condición indispensable para fortalecer el sector. Asimismo, ha recordado que más de 730 millones de personas padecen hambre en el planeta y más de 2.300 millones sufren malnutrición o inseguridad alimentaria, una problemática ante la que la aportación de la mujer resulta crucial.

El titular de Agricultura ha repasado los incentivos vigentes en España bajo la PAC 2023-2027, donde se incluye un incremento de hasta el 15% en las ayudas para la incorporación de jóvenes agricultoras y ganaderas de cara al relevo generacional, el cual ha definido como "el gran reto de los retos" del sector primario.

También ha hecho referencia a la convocatoria de ayudas para la titularidad compartida, cuyo plazo concluye a mitad de este mes, orientada a aliviar la carga de la doble cotización a la Seguridad Social en las empresas familiares. "La titularidad compartida es clave, pero también que consigamos aliviar esa carga, que es un elemento muy importante", ha aseverado.

A preguntas de los periodistas sobre las demandas del sector relacionadas con el exceso de trámites, Planas ha reconocido que es una queja compartida por agricultores y ganaderos. En este sentido, ha abogado por realizar un esfuerzo de simplificación administrativa aprovechando los nuevos mecanismos de digitalización y la inteligencia artificial para que las gestiones sean más fáciles.