Secretaria de Estado de Agricultura destaca el "compromiso ético" del campo: "Es una escuela de solidaridad"

La secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García Bernal, la inauguración del X Encuentro de Agripooler en València. - MINISTERIO AGRICULTURA

VALENCIA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García Bernal, ha destacado el compromiso ético de los agricultores y ganaderos españoles y ha ensalzado el sector agroalimentario como "una escuela de solidaridad: se comparte la maquinaria, se apoyan las familias en las campañas, se transmiten conocimientos entre generaciones".

Así se ha manifestado este jueves en Valencia, durante la inauguración del X Encuentro de Agripoolers, organizado por Acodea, la primera agriagencia de cooperación al desarrollo de habla hispana, según ha indicado el Ministerio en un comunicado.

Durante su intervención, ha destacado el compromiso ético del país con "la justicia y la paz". Además, ha insistido en que cooperar "es tomar partido por la vida, por la dignidad y por los pueblos". "Lo demostramos también cada día en nuestro campo y en nuestra cooperación al desarrollo: tendemos puentes en lugar de levantar muros", ha sostenido.

También se ha referido al papel de las mujeres rurales y ha afirmado que sin ellas la cooperación y el campo "no serían lo que son". "Las he visto liderando cooperativas aquí y en América Latina, sacando adelante explotaciones familiares, organizando comunidades y transmitiendo conocimientos a otras mujeres y a los jóvenes", ha afirmado.

Finalmente, la secretaria de Estado ha enfatizado que, para el Gobierno de España, es "una prioridad" apoyar a los pequeños y medianos productores, fortalecer las cooperativas y asegurar que el relevo generacional y la digitalización lleguen a todos los rincones del sector agroalimentario.