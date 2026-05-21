Sectores de uva de mesa y níspero reclaman una rebaja "permanente" de los módulos del IRPF para su viabilidad

Nísperos - LA UNIÓ LLAURADORA I RAMADERA

ALICANTE 21 May. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones y entidades representativas del sector de la uva de mesa y del níspero de la Comunitat Valenciana La Unió Llauradora i Ramadera, Asaja Alicante, Cooperativas Agro-alimentarias, la Federación de Exportadores (Fexphal), la Denominación de Origen Protegida (DOP) Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó y la DOP Níspero de Callosa d'en Sarrià han solicitado a la Conselleria de Agricultura que impulse ante el Gobierno central "una reducción estructural y permanente de los índices de rendimiento neto del IRPF aplicables a ambos cultivos dentro del régimen de módulos".

La petición, trasladada mediante un escrito conjunto dirigido al conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, plantea fijar el índice de rendimiento neto de forma permanente en el 0,2 para la uva de mesa y el níspero, frente a los actuales 0,32 y 0,37 respectivamente.

Además, las entidades firmantes reclaman un índice reducido del 0,16 para la Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó, debido a sus mayores costes de producción y exigencias de manejo, según ha indicado La Unió Llauradora i Ramadera en un comunicado.

En este contexto, el sector considera que los actuales módulos fiscales "no" reflejan "la realidad económica" de unos cultivos caracterizados por "su elevado componente artesanal, la fuerte dependencia de mano de obra y el incremento constante de los costes de producción".

Entre los factores que han deteriorado la rentabilidad, de acuerdo con la organización, se encuentran "el aumento de los costes laborales tras las subidas del salario mínimo, el encarecimiento de insumos como la energía, fertilizantes, fitosanitarios y agua" y "las exigentes labores de cultivo y manipulación que requieren ambas producciones".

En el caso de la uva de mesa, las organizaciones han apuntado que diversos estudios, entre ellos uno elaborado por la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH), muestran que "el actual índice fiscal no se ajusta a la rentabilidad real del cultivo".

Por ello, el sector ha advertido de que mantener el módulo actual genera "un agravio comparativo" y "compromete la viabilidad de numerosas explotaciones familiares".

De otro lado, el cultivo del níspero, concentrado principalmente en la comarca de la Marina Baixa, mantiene más de mil hectáreas y constituye "el medio de vida de alrededor de 1.200 agricultores" en municipios como Callosa d'en Sarrià, Altea, Bolulla, Polop y La Nucía (Alicante).

En este sentido, las entidades han asegurado que se trata de "una actividad altamente intensiva en mano de obra, con costes muy elevados derivados de tareas como el aclareo manual, la recolección y el envasado, asumidos directamente por los productores".

Las organizaciones también han manifestado que mientras en los cítricos la base imponible se calcula sobre el 26 por ciento del valor de la fruta en árbol, en el níspero el agricultor asume "íntegramente" tanto la recolección manual como el acondicionamiento-envasado, con un coste medio que supera los "8.700 euros por hectárea".

"GRAVES CONSECUENCIAS"

Finalmente, han alertado de que "la pérdida continuada de rentabilidad" puede provocar "el abandono progresivo de estos cultivos, con graves consecuencias económicas, sociales y territoriales para las zonas productoras".

Por ello, defienden "la necesidad de establecer un marco fiscal estable y adaptado a la realidad productiva, que aporte previsibilidad y contribuya a garantizar el futuro del sector".