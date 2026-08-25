UAGA denuncia la vulnerabilidad del sector vitícola ante la negativa de algunas bodegas a recoger su uva

Archivo - Uvas en una viña durante la vendimia - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

VITORIA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

UAGA ha denunciado este martes "la vulnerabilidad del sector vitícola" ante la negativa de algunas bodegas a recoger su uva, lo que, según el sindicato, puede favorecer que estas pretendan adquirir la uva a precios por debajo de los costes reales de producción.

Por eso, a través de un comunicado, ha exigido al Gobierno Vasco "que actúe de manera inmediata para evitar que los viticultores se vean obligados a vender su producción a pérdidas", y que no espere a que sean los propios viticultores quienes tengan que denunciar individualmente estas situaciones.

Asimismo, ha recordado la obligación de cumplir la Ley de la Cadena Alimentaria, "que establece que los contratos deben garantizar precios que cubran los costes de producción", por lo que ha indicado que cualquier operación en la que el precio se sitúe por debajo de esos costes debe ser investigada.

En ese sentido, ha solicitado poner en marcha de inspecciones de oficio que permitan detectar operaciones de compra de uva que incumplan la normativa. También ha pedido un control más exhaustivo de los contratos, "que deben formalizarse antes de la entrega de la uva, con precios y condiciones claramente establecidos".

"Estamos cansados de que las inspecciones parezcan recaer siempre sobre el agricultor y el ganadero. Si existe una normativa que protege al productor, las administraciones tienen que hacerla cumplir también en el otro extremo de la cadena", ha denunciado.

A su vez, ha insistido en que si la producción de uva de calidad deja de ser rentable para los viticultores, "muchas explotaciones familiares no tendrán capacidad para continuar y el abandono del viñedo será una realidad en la comarca".

Por ello, UAGA ha hecho un llamamiento al conjunto a las instituciones implicadas, así como al resto de la cadena vitivinícola, para abordar "un plan de acción que contemple medidas estructurales eficaces y capaces de recuperar la rentabilidad de las explotaciones, garantizar el futuro de los viticultores", así como "mantener y reforzar el patrimonio vitivinícola de la Rioja Alavesa".