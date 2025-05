UCCL acusa a Azucarera de dejar a remolacheros "en la estacada" sin que lo impidan la Junta y el Ministerio

VALLADOLID 27 May. (EUROPA PRESS) -

Los responsables de la Unión de Campesinos en Castilla y León (UCCL) han acusado este martes a la empresa Azucarera de dejar en la estacada a los remolacheros de la Comunidad Autónoma y han lamentado que este hecho se vaya a producir sin que lo impidan la Junta y el Ministerio de Agricultura.

UCCL se ha manifestado "totalmente en contra" de la decisión de la empresa Azucarera de cerrar la planta de La Bañeza, en la provincia de León, y de dejar de molturar remolacha en la de Miranda de Ebro, en Burgos, y ha advertido de que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, no puede permitir el cierre "después de haber sostenido con fondos públicos a esta empresa".

La organización agraria ha pedido que la "apuesta decidida" por el cultivo de la remolacha en Castilla y León por parte del Ministerio y de la Junta no puede caer en saco roto y ha defendido que las decisiones no se pueden tomar únicamente con criterios económicos, "sobre todo si tenemos en cuenta la dudosa credibilidad de las cuentas presentadas por Azucarera", añade la OPA en un comunicado que recuerda que en este momento tiene levantadas actas y el año pasado fue sancionada por no presentar cuentas ajustadas a la realidad.

"Azucarera usa a los remolacheros y se deshace de ellos después de haber recibido numerosas subvenciones. La intervención del presidente Mañueco es ahora fundamental, la Junta de Castilla y León no puede permitir que Azucarera haga y deshaga a su antojo", ha exigido la OPA.