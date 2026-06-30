Unió de Pagesos convoca una movilización para reclamar medidas en el sector del viñedo

Rueda de prensa de Unió de Pagesos con Joan Santó, David Sendra y Josep Marrugat - UNIÓ DE PAGESOS

BARCELONA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Unió de Pagesos ha convocado una movilización con tractores el 10 de julio en el Alt Penedès (Barcelona) para reclamar "medidas estructurales urgentes" por la crisis del sector del viñedo, informa en un comunicado este martes.

La entidad también mantendrá este miércoles una reunión bilateral con la Conselleria de Agricultura de la Generalitat y en los próximos días organizará charlas en las comarcas productoras de viñedo para conocer la situación concreta de cada zona.

"Además de los bajos precios y de la crisis general por el descenso de consumo, algunas bodegas ya han comunicado hace semanas a viticultores que esta campaña no les comprarán uvas, o las comprarán muy poco, por los elevados stocks todavía existentes", ha manifestado.

Así, para garantizar la viabilidad de las explotaciones, el sindicato pide a los responsables comarcales de la Conselleria que determinen y cuantifiquen el volumen de uva que no tiene asegurada la venta en cada comarca, así como las peticiones para llevar a cabo el arranque de viñedo justificado.

Unió de Pagesos pide "otras salidas para la uva para vinificar que no tiene posibilidad de venta", una ayuda por bajo rendimiento en explotaciones en 2025, así como el arranque definitivo de viñedo, previsto por el reglamento europeo, para la próxima campaña, y que debería ser de un 20% de la plantación en Catalunya.