Unió de Pagesos prevé que la fruta dulce tenga menor tamaño por el calor

El responsable de Sectores vegetales del sindicato, Jaume Gardeñes; el responsable de Fruta dulce, Narcís Poch, y la responsable de Temporeros, Carol Aixut - UNIÓ DE PAGESOS

LLEIDA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Unió de Pagesos prevé que la fruta dulce cosechada durante esta temporada sea de un tamaño menor al habitual a causa del calor y una reducción de la producción, informa en un comunicado este miércoles.

Lo ha explicado en una rueda de prensa en la que ha participado el responsable de Sectores vegetales del sindicato, Jaume Gardeñes; el responsable de Fruta dulce, Narcís Poch, y la responsable de Temporeros, Carol Aixut.

Han explicado que las estimaciones pasan por una reducción de los precios de hasta el 40% respecto a la temporada anterior.

La organización también ha apuntado que la temporada se verá afectada por el aumento del 25% en los costes de producción, que aumentan el precio en entre 8 y 10 céntimos por kilo.

Ha añadido que estos dos factores provocarán que en algunos de los cultivos y variedades más afectados --como el melocotón y la nectarina-- "algunas fincas no podrán llegar a cubrir los gastos de la campaña".