La Unió pide un estudio sobre los costes de producción de la uva de vino ante las "ruinosas cotizaciones"

VALENCIA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Unió Llauradora reclama a la Conselleria de Agricultura un estudio para conocer cuáles son en la actualidad los costes de producción para la uva de vinificación y que sirva para avalar posibles denuncias por incumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria ante "una situación de precios a la baja como la actual", según señala la organización agraria en un comunicado.

En ese sentido, indica que la Ley de la Cadena es "el único instrumento" que poseen los productores para "defender sus intereses, trasladando sus quejas a través de la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA), frente a los abusos de la distribución comercial y además avalado por un organismo oficial".

Así, constata que la vendimia ya ha comenzado en la mayor parte de zonas productoras de la Comunitat Valenciana con "un descenso que se prevé de más del 20% en la cosecha, bajos precios para los productores y una buena calidad de la uva".

"Las lluvias registradas en determinados momentos de la campaña fueron un alivio y contribuyeron a la recuperación de los viñedos muy afectados por las sequías de años anteriores. Sin embargo, los pedriscos y las olas de calor posteriores han mermado las expectativas iniciales de cosecha", advierte.

La Unió, ante este descenso de producción tanto en la Comunitat Valenciana como en el resto de España, confiaba en una mejora sustancial de los precios tras las últimas campañas ruinosas para los productores, sobre todo para las uvas tintas que eran las que más estaban sufriendo la falta de rentabilidad, y para las blancas se esperaba que subieran o al menos se mantuvieran en sintonía con la pasada campaña. Sin embargo, el panorama es "radicalmente distinto".

Los precios de las uvas tintas se sitúan en una media de 0,20 euro/kilos muy parecidos a los de la pasada campaña que fue "desastrosa" por la sequía y los de las uvas blancas, mayoritariamente empleadas para la elaboración de cava, son la mitad de los percibidos durante la pasada campaña. Así, si el pasado año se pagaban entre 1 y 1,20 euro/kg y en el actual de 0,45 a 0,55 euro/kg.

Además, existe un 3% menos de existencia de vino en las bodegas que en el inicio de la pasada campaña.

"COTIZACIONES RUINOSAS"

El vicesecretario general de La Unió y productor, Luis Javier Navarro, indica que "las cotizaciones de la uva son totalmente ruinosas cuando todo el mundo pensaba que iban a repuntar durante esta campaña, hablamos de precios de los años 80 y encima los costes de producción no nos paran de subir, todo ello en un contexto de menos cosecha, uvas de gran calidad y menos vino almacenado".

Por todo ello, La Unió afirma que el sector continúa esperando todavía que se desarrolle la parte de la Ley de Prevención de las Pérdidas y Desperdicio Alimentario del Gobierno de España donde se establecía una ayuda directa y excepcional en un plazo máximo de dos meses para los sectores de viñedo y olivar. "Han pasado más de esos dos meses y no hay previsión de publicación de la ayuda destinada a los productores de uva y olivar para compensar las pérdidas ocasionadas por la guerra de Ucrania y la sequía", ha lamnetado.