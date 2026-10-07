La Unión convoca manifestación el 20 de octubre en Mérida para protestar por la situación de aceituna de mesa

Aceituna de mesa en el olivo. - UPA-UCE EXTREMADURA

MÉRIDA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unión Extremadura ha convocado una manifestación el 20 de octubre en Mérida para protestar por la situación del sector de la aceituna de mesa, cuyos productores perderán esta campaña "más de 200 millones de euros" debido a los "precios ruinosos", de los que unos 40 millones corresponderán a profesionales extremeños.

La organización agraria ha señalado en nota de prensa que la aceituna de mesa atraviesa la "mayor crisis" de precios de venta de los últimos años debido a las importaciones de aceitunas en la Unión Europea provocada por la firma de acuerdos comerciales que permiten que entre aceituna a un precio "muy inferior sin aranceles".

Así, ha recalcado que la mayor parte de los países que están "inundando" el mercado de la UE son capaces de hacerlo a un precio "muy inferior" debido a las condiciones de producción.

De esta forma, ha insistido La Unión en que en la aceituna de mesa el coste de recolección es muy importante debido al método manual para no dañar el producto, pero esta circunstancia permite a países con mano de obra mucho más barata que la de España que "se puedan permitir el lujo de bajar de manera drástica el precio".

En esta línea, ha recordado que el acuerdo de Mercosur que entró en vigor el pasado 1 de mayo permite la enterada de 90 millones de kilos de aceituna en la Unión Europea sin aranceles, que se suman a las importaciones de aceitunas de Egipto, Túnez o Marruecos, todos ellos con unos salarios "de miseria con los que es imposible competir".

Los productores de aceitunas de mesa de España tendrán esta campaña unas pérdidas de alrededor de los 220 millones de euros, de los cuales alrededor de los 40 millones corresponderán a productores extremeños.

Al margen de la pérdida económica que sufrirán, ha destacado La Unión que es muy probable que una parte importante de la cosecha se tenga que destinar a la producción de aceite porque hay empresas de elaboración de aceituna de mesa que están cerrando sus instalaciones.

Ante este contexto, La Unión ha exigido a la Junta de Extremadura la aprobación de un Decreto-ley de ayudas de mínimis por un importe de 20 millones de euros para paliar las pérdidas del sector de la aceituna de mesa en la región y la aprobación de medidas para que esta situación "no se vuelva a repetir".