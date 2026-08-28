La Unión Extremadura denunciará los contratos de aceituna de mesa con precios que no cubran costes reales de producción

Recogida de aceituna en un olivar - JUNTA DE ANDALUCÍA

MÉRIDA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Unión Extremadura ha anunciado que denunciará ante la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) todos los contratos de aceituna de mesa en la región que se realicen con precios que no cubran los costes efectivos de producción.

De este modo, indica que se mantendrá vigilante para que se confeccionen todos los contratos con antelación al indicio de la recolección y entrega, así como para que los mismos se realicen con precios que al menos cubran los costes efectivos de producción.

En caso contrario y que no se respeten los costes de producción, los industriales serán denunciados ante el AICA para exigir el cumplimiento de la Ley de mejora de la cadena alimentaria, ha anunciado este viernes en rueda de prensa en Mérida el secretario general de La Unión Extremadura, Luis Cortés.

Así, Cortés ha indicado que esta campaña se prevé una producción de alrededor del 35 por ciento de una campaña media en el norte de la región, y algo más del 50 por ciento en Tierra de Barros y alrededores, con lo que la producción total (siempre dependiendo de la climatología) podría oscilar alrededor de las 60.000 toneladas, señala en nota de prensa la organización agraria.

Argumenta que esta campaña de producción está "muy afectada" por la subida de los costes de producción, ya que tanto los fertilizantes, carburantes, fitosanitarios, maquinaria mano de obra han supuesto un incremento medio de los costes superior al 17,5 por ciento con respecto a años anteriores.

En este sentido, incide en que los estudios de los costes de producción elaborados por la Unión han dado como resultado que producir un kilo de aceitunas para mesa en Extremadura va a costar a los agricultores alrededor de 1,25 euros por kilogramo, al cual se tendrá que añadir el beneficio del agricultor.

Por ello, toda aceituna que se venda por debajo de 1,50 euros/kilo significaría que el agricultor no va a tener beneficio esta campaña e incluso que podría no cubrir los costes de producción, remarca.