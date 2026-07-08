UP estima que los ganaderos catalanes pierden 19,62 euros por animal vivo por la PPA

Aleix Sala, miembro de la sectorial del Porcí d'Unió de Pagesos; Rossend Saltiveri, responsable nacional del sector Porcí, y Josep Maria Pijuan, responsable de Sectors Ramaders de Unió de Pagesos - UNIÓ DE PAGESOS

BARCELONA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Unió de Pagesos ha estimado que el sector porcino de Catalunya ha registrado pérdidas de 16 céntimos por kilo por cada cerdo criado y, por lo tanto, por cada animal vivo pierden 19,62 euros, lo que supone una caída del 156% con respecto al mismo periodo del año pasado, debido principalmente a la peste porcina africana (PPA).

La organización agrícola ha presentado estas cifras en una rueda de prensa celebrada en Lleida, donde ha hecho balance de la situación del sector durante el primer semestre de 2026, informa en un comunicado este miércoles.

El sindicato atribuye estas pérdidas principalmente al efecto del brote de PPA, hace 7 meses, que ha provocado una caída del 30,2% del precio en la subasta de Mercolleida, que para este primer semestre del año se sitúa en una media de 1,18 euro/kg, frente a un coste de producción de 1,34 euro/kg.

Por eso, alertan que el sector registra "un margen económico negativo por primera vez en los últimos cuatro años".

1.000 MILLONES

Además, junto con Unió d'Unions, el sindicato ha llevado a cabo una simulación de la evolución de los precios del sector en un escenario hipotético sin PPA.

Esta simulación concluye que, a pesar de la tendencia a la baja prevista en los precios en los últimos años por motivos estructurales, desde la semana en que se declaró el primer brote, el precio de venta se ha situado muy por debajo de las expectativas y de los costes de producción.

Esto habría provocado pérdidas para el sector porcino que el sindicato estima en unos 265 millones en Catalunya y en unos 1.000 millones en el resto de España durante los siete meses transcurridos desde el inicio del brote hasta el pasado mes de junio.

EXPORTACIONES

La organización agrícola también ha explicado que este efecto se traslada a las exportaciones, con una reasignación de los mercados y una caída del valor.

A pesar de haber perdido la condición de país libre de PPA, las exportaciones del sector porcino nacional han crecido en volumen (0,8%), aunque han descendido en valor (-3,4%) en comparación con el año pasado, situándose en 2.745,60 miles de toneladas y 8.486,42 millones de euros.

Esta tendencia se ha acentuado durante los tres primeros meses de 2026, con un aumento del 1,6% en volumen y una disminución del 14,8% en valor, así como una caída del 16,2% en el precio unitario, en comparación con el año anterior.